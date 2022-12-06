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Хоккеист "Барыса" забил красивый гол

Хоккей Барыс Красивый гол Фото: hcbarys.kz
Континентальная хоккейная лига опубликовала хит-парад лучших голов прошедшей недели регулярного чемпионата, куда попал форвард столичного клуба "Барыс" – Егор Петухов, сообщает Zakon.kz.

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В Топ-5 красивых голов минувшей недели попала шайба нападающего "Барыса" Егора Петухова. Это случилось в матче чемпионата КХЛ, когда он забил в ворота "Автомобилиста" из Екатеринбурга. Астанчане тогда уступили в овертайме – 3:4. 




Егор Петухов уже сегодня, 6 декабря, с помощью своих коллег по "Барысу" постарается забить еще не менее красивые шайбы, когда выйдет на лед во встрече с хоккеистами из "Ак Барса". Поединок казахстанского клуба и гостей из Казани начнется в 19:30 на "Барыс Арене".    

 

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