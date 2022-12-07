Майнеры в Казахстане начнут платить налоги на добытую криптовалюту

В нижней палате Парламента единогласно проголосовали за специально разработанное законодательство. Согласно ему, процесс производства криптовалюты в стране будет полностью узаконен, сообщает Zakon.kz.

Майнеров, по словам депутата Екатерины Смышляевой, сделают участниками экономики, передает КТК.

То есть они будут платить налоги не только с потребления электроэнергии, они будут платить корпоративный подоходный налог как субъекты предпринимательства – с продукта. Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева

Принятые законопроекты определяют, какие именно налоги будут обязаны платить майнеры. Также закреплено на каких условиях они начнут получать доступ к электроснабжению. Нагружать энергосистемы страны станет не так просто. Пользоваться ресурсами электросетей майнинговые фермы смогут только при условии наличия профицита энергии.





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Другой вариант – импортная энергия, возобновляемые источники или же собственная генерация.

Определили в новом законодательстве и требования по расположению майнинговых серверов, и правила информационной безопасности. Кроме того, каждая компания, которая занимается производством криптовалюты на территории Казахстана, должна будет иметь специальную лицензию.



