Что успел сделать Женис Касымбек за семь месяцев 2023 года

6 сентября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе президента, Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.

"Президент был проинформирован, что по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика. За семь месяцев 2023 года объем инвестиций увеличился на 9,2%, достигнув 678,5 млрд тенге. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 25 инвестиционных проектов на общую сумму 87 млрд тенге, включая 15 проектов в сфере обрабатывающей промышленности", – говорится в сообщении Акорды.

Вместе с тем главе государства было доложено о ходе строительства объектов систем жизнеобеспечения города.

Газовые тепловые станции и ТЭЦ-3 планируется поэтапно ввести в эксплуатацию уже в предстоящем отопительном сезоне. Они дадут 1100 Гкал/ч тепла, что позволит обеспечить профицит тепловой энергии в столице.

Аким также рассказал о строительстве социальных объектов (школ, доступного льготного жилья, медцентров), завершении долгостроев, сносе аварийного и ветхого жилья, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города.

Как сообщил Женис Касымбек, в текущем учебном году в Астане будет построено 11 школ, четыре из них уже работают. В рамках национального проекта "Комфортная школа" в период 2024-2025 годов будет построено 24 школы почти на 90 тыс. ученических мест. 15 из них будут расположены в бурно развивающихся районах Есиль и Нура.

Как отмечается, Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры, подготовке к отопительному сезону и благоустройству города.

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