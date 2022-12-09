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В Астане младшеклассники первой смены 9 декабря будут учиться дистанционно

школьник Фото: pixabay
Управление образования города Астаны предупредило о том, что учащиеся 0-4 классов первой смены 9 декабря переходят на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, отказ от оффлайн-обучения связан с погодными условиями.

Ранее в управлении заявляли, что в соцсетях распространяется фейковая информация о том, что 9 декабря из-за непогоды очные занятия у студентов 1-2 курсов и учеников 0-11 (12) классов будут отменены.

Отметим, что 5,6 и 7 декабря школьники обеих смен учились дистанционно. 8 декабря отмена очных занятий была только для учеников 0-9 классов первой смены.

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