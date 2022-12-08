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Фейк об отмене занятий распространяется в Астане

школа Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Управления образования столицы предупредила, что в соцсетях распространяется фейковая информация о том, что 9 декабря из-за непогоды очные занятия у студентов 1-2 курсов и учеников 0-11 (12) классов отменены, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, о том, будут ли уроки переведены на дистанционный формат, управление сообщает в 6:00.

Просим не верить ложной информации, - обратились к жителям столицы в управлении.

Отметим, что 5,6 и 7 декабря школьники обеих смен учились дистанционно. 8 декабря отмена очных занятий была только для учеников 0-9 классов первой смены.

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