ЕС принял в Шенгенскую зону Хорватию, заявки Румынии и Болгарии отклонили

Страны Евросоюза 8 декабря проголосовали за принятие Хорватии в Шенгенскую зону с 1 января 2023 года. Вместе с тем заявки на вступление в безвизовую зону от Болгарии и Румынии были отклонены, в основном из-за сопротивления со стороны Австрии, сообщает Zakon.kz.

По данным Euronews, в ноябре Европейская комиссия постановила, что все три кандидата на вступление в Шенгенскую зону отвечают необходимым критериям для присоединения, а Европейский парламент проголосовал за их вступление.

Однако заявки Румынии и Болгарии в четверг не нашли единогласного одобрения. Перед голосованием министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил, что будет голосовать против расширения Шенгенской зоны на Румынию и Болгарию: "Я считаю неправильным расширение системы, которая не работает во многих областях".

Румыния и Болгария, вступившие в ЕС в 2007 году, уже несколько лет пытаются войти в Шенгенскую безвизовую зону. Их заявки отклоняют, мотивируя это имеющимися в этих странах проблемами с организованной преступностью, бесконтрольной несанкционированной миграцией и безопасностью.

Однако министр внутренних дел Болгарии отвергает утверждения о том, что она служит транзитной страной для мигрантов, направляющихся в Центральную и Западную Европу.



"У Австрии нет четких данных о том, откуда прибывают эти мигранты. Наша позиция и позиция Комиссии заключается в том, что основная часть этих потоков идет из Сербии, которая установила сербский безвизовый режим". министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев

Отмечается, что новая отсрочка сильно разочаровала Болгарию и Румынию. Пока Шенгенская зона расширяется только на территорию Хорватии, состоящую в ЕС с 2013 года. Заявку на вступление в Шенген также подали власти Кипра.



На сегодняшний день из 27 стран ЕС только 4 страны не входят в безвизовую зону: Болгария, Румыния, Кипр и Ирландия. Последняя предпочла сохранение своей собственной визовой политики.

Кроме стран Евросоюза в Шенгенскую зону входят Исландия, Норвегия (без Шпицбергена) и Швейцария, а также, да-факто, малые государства Европы: Монако, Сан-Марино и Ватикан.

2 декабря газета De Telegraaf написала, что Нидерланды выступают против вступления в Шенгенскую зону Болгарии, но готовы "дать зеленый свет" Румынии и Хорватии.