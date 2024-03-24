Болгария и Румыния войдут в Шенгенскую зону уже в этом месяце

Две черноморские страны официально войдут в Шенгенскую зону 31 марта. Хотя обе являются членами Европейского союза с 2007 года, их граждане по-прежнему должны были предъявлять паспорта при въезде в другие страны ЕС, в отличие от многих других европейцев, сообщает Zakon.kz.

Март привнес для Румынии и Болгарии новые события. Теперь, когда обе черноморские страны официально присоединятся к Шенгенской зоне, порядка 400 млн граждан свободно смогут перемещаться между странами-членами. Пограничный контроль для них будет упрощен. Скорее всего изменятся и многие другие аспекты.

Ожидается, что Болгария и Румыния в ближайшем будущем не будут переходить на евро, как это сделала недавно вступившая в Шенгенскую зону Хорватия. Но, как обычно бывает, изменения в этих странах все-таки станут происходить, даже если не сразу.

Так, эксперт по путешествиям Элейн Уоррени надеется, что вступление в Шенгенскую зону не приведет к немедленному росту цен, который может сразу же оттолкнуть потенциальных туристов.

"Повышенная конкуренция может нивелировать тенденцию к слишком резкому росту цен в наиболее посещаемых местах. Поскольку путешественники могут легко сравнивать цены за границей, отели и другие предприятия захотят оставаться конкурентоспособными". Элейн Уоррени

Румыния и Болгария все еще известны как довольно "незаезженные" страны, не так часто посещаемые туристами. Однако это не значит, что им нечего предложить посетителям. Будь то прославившийся в TikTok спа-центр Therme в Бухаресте, новые тусовочные города на Черном море или оживленная болгарская столица София – здесь есть, чем привлечь путешественников.

"У туристов будет больше свободы, чтобы исследовать город в своем собственном темпе и использовать более экологичные варианты, такие как поезда и велосипеды. Этот сдвиг может способствовать более глубокому пониманию местных культур и ответственному подходу к туризму, что принесет пользу как окружающей среде, так и сообществам, которые мы посещаем", – говорит эксперт по путешествиям Лючия Полла.

Другой эксперт по путешествиям Майкл Донован убежден, что все может измениться буквально за одну ночь.

"Когда я ездил по Болгарии в начале 2000-х годов, нешенгенские границы добавляли сложностей, что отпугивало некоторых самостоятельных путешественников. После ожидаемого вступления Болгарии в ЕС, я думаю, мы увидим больше бэкпекеров и туристов в стиле евротрип, особенно среди молодых европейцев. В других странах после Шенгена эта демографическая группа подняла местную экономику". Майкл Донован

Все же большинство экспертов сошлись во мнении, что баланс между ростом туризма и отсутствием негативных последствий будет зависеть от властей стран. Тем, как в Румынии и Болгарии будут управлять своей туристической политикой и инфраструктурой в условиях предстоящего роста числа посетителей.

В январе стало известно, что представитель Румынии не будет принимать участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" из-за финансовых сложностей в стране.