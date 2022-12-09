Ернар Баспаев назначен заместителем руководителя Администрации президента
"Назначить Баспаева Ернара Женисовича заместителем руководителя Администрации президента РК, освободив от должности помощника президента РК – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК", – говорится в указе.
С 19 марта 2019 года должность замруководителя АП РК занимал Малик Мурзалин, который ранее другим указом главы государства назначен послом РК в Грузии.
Ернар Баспаев родился 26 марта 1979 года.
Окончил Казахскую государственную юридическую академию в 2000 году по специальности "Правоведение" и Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, бакалавр экономики и бизнеса.
Трудовой стаж:
· ведущий, главный специалист, заместитель начальника управления Комитета по правам интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции РК (2001-2005);
· заместитель начальника управления Комитета регистрационной службы при Министерстве юстиции РК (2005);
· начальник отдела, начальник управления Комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК (2006);
· заведующий сектором, заместитель заведующего организационно-аналитического отдела, заместитель заведующего отделом судебного мониторинга аппарата Верховного суда РК (2007-2010);
· начальник Департамента юстиции по Атырауской области (2010-2013);
· руководитель аппарата акима Атырауской области (2013-06.2019);
· государственный инспектор Администрации президента РК (07.2019-04.2022);
· помощник президента – заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК (с 13.04.2022).