Ернар Баспаев назначен заместителем руководителя Администрации президента

9 декабря глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Ернара Баспаева заместителем руководителя Администрации президента, сообщает Zakon.kz.

"Назначить Баспаева Ернара Женисовича заместителем руководителя Администрации президента РК, освободив от должности помощника президента РК – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК", – говорится в указе.

С 19 марта 2019 года должность замруководителя АП РК занимал Малик Мурзалин, который ранее другим указом главы государства назначен послом РК в Грузии.

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Ернар Баспаев родился 26 марта 1979 года.



Окончил Казахскую государственную юридическую академию в 2000 году по специальности "Правоведение" и Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, бакалавр экономики и бизнеса.

Трудовой стаж:

· ведущий, главный специалист, заместитель начальника управления Комитета по правам интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции РК (2001-2005);

· заместитель начальника управления Комитета регистрационной службы при Министерстве юстиции РК (2005);

· начальник отдела, начальник управления Комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК (2006);

· заведующий сектором, заместитель заведующего организационно-аналитического отдела, заместитель заведующего отделом судебного мониторинга аппарата Верховного суда РК (2007-2010);

· начальник Департамента юстиции по Атырауской области (2010-2013);

· руководитель аппарата акима Атырауской области (2013-06.2019);

· государственный инспектор Администрации президента РК (07.2019-04.2022);

· помощник президента – заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК (с 13.04.2022).

