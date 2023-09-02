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Законодательство РК

Ернар Баспаев назначен советником президента

Ернар Баспаев Фото: akorda.kz
2 сентября распоряжением главы государства Ернара Баспаева назначили советником президента РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Баспаев Ернар Женисович назначен советником президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Баспаев Ернар Женисович родился 26 марта 1979 года в городе Гурьеве.

В 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "правоведение" и Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова по специальности "экономика и бизнес".

Трудовой стаж

  • Ведущий, главный специалист, заместитель начальника управления Комитета по правам интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции РК (2001-2005).
  • Заместитель начальника управления Комитета регистрационной службы при Министерстве юстиции РК (2005).
  • Начальник отдела, начальник управления Комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК (2006).
  • Заведующий сектором, заместитель заведующего организационно-аналитического отдела, заместитель заведующего отделом судебного мониторинга аппарата Верховного суда РК (2007-2010).
  • Начальник Департамента юстиции по Атырауской области (2010-2013).
  • Руководитель аппарата акима Атырауской области (2013-06.2019).
  • Государственный инспектор Администрации президента Республики Казахстан (07.2019-04.2022).
  • Помощник президента - заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК (13.04.2022-09.12.2022).
  • Заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан (09.12.2022-01.09.2023).

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