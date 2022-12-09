Самочувствие жителей проверят в трех областях, прилегающих к Семипалатинскому полигону
В этой связи, как отмечается в Telegram-канале МЭГПР РК, министр экологии инициировал рабочее совещание с участием министра труда и соцзащиты населения Тамары Дуйсеновой, министра энергетики Болата Акчулакова, депутата Парламента Мажилиса РК Александра Милютина, вице-министра здравоохранения Тимура Султангазиева, инициативной группы общественного объединения "Комитет Полигон-21" Абайской области для решения проблемных вопросов.
"Выслушав позиции каждого ведомства, а также активистов общественного объединения, было принято решение о создании межведомственной рабочей группы для более тщательного анализа ситуации социального самочувствия жителей прилегающей к полигону территории трех областей (Абайская, Карагандинская, Павлодарская области)".Пресс-служба МЭГПР РК
25 апреля 2022 года в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, на какую соцподдержку могут рассчитывать казахстанцы, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
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Семипалатинский испытательный ядерный полигон (СИЯП) был закрыт 29 августа 1991 года правительством тогда еще Казахской ССР.