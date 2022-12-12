Галерея под открытым небом: как безликие сооружения Алматы превращаются в арт-объекты

Трансформаторные подстанции установлены во всех жилых дворах и на территориях общественных учреждений. Они не отличаются изысканной архитектурой. Однако алматинский пенсионер Анатолий Рябцев вдохнул в них новую жизнь и продолжает совершенствовать строения из стекла и бетона.

Самая красивая трансформаторная подстанция Алматы, расположилась в одном из дворов микрорайона Казахфильм. Преобразил ее бывший инженер-электрик 76-летний Анатолий Рябцев, который с юности увлекался творчеством и много времени проводил на природе.



Пенсионер признается, что всегда был неравнодушен к краскам, кистям, занимался лепкой из глины, и всегда мечтал о собственной мастерской для воплощения своих творческих идей. Анатолий Борисович, скромно подмечает, что художником и большим талантом себя не считает, но природные способности очевидно есть.





Фото: Zakon.kz



По словам мастера, он гордится тем, что его коллекция портретов известных мировых личностей: артистов, ученых, героев книг, мультфильмов и кино, стали украшением трансформационной будки и деревьев при входе в подъезд. Как поясняет Анатолий Борисович, до него так никто не делал.



На первый взгляд может показаться, что необычные картины вырезаны из дерева, но если подойти и присмотреться, можно понять, что "свободный" художник использует другой материал - пеноплекс.

Анатолий Борисович рассказывает, что идея использовать этот материал принадлежит ему. Одной пачки хватает надолго, бывает, что родные приносят необходимый строительный материал. А краски пенсионеру зачастую дарят внуки или друзья.





Фото: Zakon.kz



"Работать с деревом тяжело, потому что его трудно достать и он дорогой, а этот материал доступный по цене и легкий в работе, хотя бывает, что крошится и ломается во время работы, но я уже наловчился. Сначала вырезаю, рисую карандашом или использую способ укалывания. Потом грунтую, потому что лак разъедает пеноплекс, поэтому кроме акриловых красок другие не использую, так как они разъедают материал. Грунтовать картины нужно обязательно, для этого я покрываю их бесцветным акриловым лаком, так создается пленка, которая защищает картины от солнца и дождя. А дальше можно уже работать с красками". Анатолий Рябцев

Художник признается, что получает удовольствие от своего хобби, а каждую изделие любит по своему, вкладывая в них всю душу. Но самое приятное для него, это чувство удовлетворения от законченной работы.





Фото: Zakon.kz



Мастер рассказывает, что на самые простые работы у него уходит пару дней, а на крупные картины больше месяца. По словам пенсионера, многие родители просят его обучить детей увлекательному занятию, но из-за острого инструмента, он не хочет брать ответственность.

Картины, конечно, появились на стенах электроподстанции не случайно. В 1970 году не стало его супруги. Поборов различные болезни, в том числе онкологию, его стали внезапно озарят творческие идеи.

"Однажды как-то стоял на балконе, и думаю такая серость, ярких детских площадок в то время еще не было. Решил добавить красок для настроения и расписал свой балкон цветами и бабочками. А первые картины я повесил в 1973 году сам, тогда здоровье позволяло делать это самому. Позже стало тяжело, все-таки старость. Потом постепенно ребята помогали с района развешивать картины" Анатолий Рябцев





Фото: Zakon.kz



Идеи для картин, пенсионер находит в интернете. Понравившиеся изображения он распечатывает на обычном принтере. Бывает, что образы будущих работ приходят к нему ночью. Свое увлечение художник монетизировать не планирует, говорит, что пенсии хватает, да и дети помогают. Он признается, что если ему понравится человек, может выполнить работу за символическую сумму, но это бывает только по настроению.





Фото: Zakon.kz



Основная часть поделок Анатолия Рябцева находится в квартире, которая выглядит как настоящая галерея. Все свободное пространство в его доме занято поделками, а их в его коллекции свыше 100. Это статуэтки, пейзажи-панно, картины из сюжетов фильмов и сказок, есть даже «стена почета» из карикатурных иллюстраций современных политиков и юмористов.





Фото: Zakon.kz



Стоит отметить, что арт-объект местного жителя не оставляет равнодушным никого из проходящих мимо. Все фотографируют будку, а бывали случаи, когда люди могли, прихватить одну из картин. К слову, все в округе знают местного художника и как "дедушку с конфетами". Выходя на прогулку, он обязательно угощает женщин и детей, так он вдохновляется и создает себе настроение.