Об ограничении перемещения товаров по ЕАЭС высказался Касым-Жомарт Токаев
По его словам, одним из принципов "четырех свобод" является свобода перемещения товаров.
"Считаю, что следовало бы ликвидировать все случаи ограничения перемещений, квотирования и задержания казахстанских, и не только казахстанских, грузов, проходящих транзитом через нашу общую таможенную территорию".Касым-Жомарт Токаев
Такие ограничения, как подчеркнул президента Казахстана, "не соответствуют целям и духу экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС".
"А самое главное – они ограничивают реализацию потенциала нашей экономической интеграции. Полагаем, необходимо ускорить вступление в силу Соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок. Такая мера стала бы хорошим примером положительного влияния цифровизации на интеграционные процессы. Оптимизация мер государственного контроля, предусмотренная данным Соглашением, значительно расширит предпринимательский и транспортно-транзитный потенциал экономического союза".Касым-Жомарт Токаев
Глава государства считает, что "скорая ратификация данного соглашения будет способствовать решению данной проблемы".
Президент Казахстана 9 декабря 2022 года прибыл с рабочим визитом в Бишкек для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Касым-Жомарта Токаева встретил председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.
Позднее Акорда опубликовала видео встречи президентов Казахстана и Кыргызстана, на кадрах которого Садыр Жапаров встретил Касым-Жомарта Токаева в Конгресс-холле резиденции "Ала-Арча".