Об ограничении перемещения товаров по ЕАЭС высказался Касым-Жомарт Токаев

Выступая 9 декабря 2022 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке, Касым-Жомарт Токаев заявил, что эффективность интеграционного партнерства государств-членов ЕАЭС напрямую зависит от соблюдения принципа "четырех свобод", сообщает Zakon.kz.

По его словам, одним из принципов "четырех свобод" является свобода перемещения товаров.

"Считаю, что следовало бы ликвидировать все случаи ограничения перемещений, квотирования и задержания казахстанских, и не только казахстанских, грузов, проходящих транзитом через нашу общую таможенную территорию". Касым-Жомарт Токаев

Такие ограничения, как подчеркнул президента Казахстана, "не соответствуют целям и духу экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС".

"А самое главное – они ограничивают реализацию потенциала нашей экономической интеграции. Полагаем, необходимо ускорить вступление в силу Соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок. Такая мера стала бы хорошим примером положительного влияния цифровизации на интеграционные процессы. Оптимизация мер государственного контроля, предусмотренная данным Соглашением, значительно расширит предпринимательский и транспортно-транзитный потенциал экономического союза". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства считает, что "скорая ратификация данного соглашения будет способствовать решению данной проблемы".

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Президент Казахстана 9 декабря 2022 года прибыл с рабочим визитом в Бишкек для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Касым-Жомарта Токаева встретил председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

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Позднее Акорда опубликовала видео встречи президентов Казахстана и Кыргызстана, на кадрах которого Садыр Жапаров встретил Касым-Жомарта Токаева в Конгресс-холле резиденции "Ала-Арча".