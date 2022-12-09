Токаев высказался о негативном влиянии санкций на страны ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета сказал, что санкционные ограничения оказывают давление на экономики всех государств – членов ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Комиссии и правительствам стран следовало бы обратить на данный вопрос особое внимание и предложить пути смягчения влияния этих санкционных ограничений.



"Теперь важно сфокусироваться на повышении качества взаимодействия с партнерами, с которыми заключены преференциальные соглашения. Речь идет о Вьетнаме, Сербии и Иране. Важно ускорить работу по соглашениям о зонах свободной торговли с Индией, Египтом, Индонезией и Израилем. Об этом я говорю уже не в первый раз и желательно, конечно же, совместными усилиями продолжить эту работу". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Казахстан с удовлетворением отмечает начало переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами по соглашению о зоне свободной торговли, отметил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев считает данную инициативу весьма перспективной и соответствующей интересам всей "евразийской пятерки". Теперь важно не затягивать этот процесс".

Ранее президент Казахстана сказал, что инфляция в ЕАЭС в октябре составила 11,5%.