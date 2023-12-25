Токаев: ЕАЭС может накормить 600 млн человек, но этому мешают санкции
Об этом пишет "Sputnik Казахстан".
"Сегодня странам Евразийской пятерки удалось достичь самого высокого уровня продовольственной самообеспеченности", – подчеркнул Токаев.
Он также констатировал, что доля экспорта сельхозпродукции стран ЕАЭС на мировом рынке все еще остается низкой, составляет чуть более 2%.
"А в это время на планете более 800 млн человек испытывают голод и нехватку продовольствия", – сказал Токаев.
Президент Казахстана подчеркнул, что поставкам продовольствия препятствует геополитическая ситуация, где на первый план вышли санкции.
"В результате страдают народы, нуждающиеся в продовольствии. Между тем, по оценкам экспертов, потенциал стран ЕАЭС позволит прокормить около 600 млн человек", – отметил глава Казахстана.
Налаживание тесных кооперационных связей для выпуска конкурентной, экологичной, экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, должно стать приоритетной задачей Союза, считает президент.
По словам Касым-Жомарта Токаева, рост ВВП в Казахстане по итогам года составит 4,9%.
Инфляционное давление, трансформация международных логистических цепочек, региональные конфликты, санкционное противостояние - это только некоторые факторы, которые замедлили темпы развития мировой экономики, подчеркнул он.
"В таких непростых условиях Казахстан планирует завершить год с экономическим ростом в 4,9%", – сказал Токаев.
Отдельно президент Казахстана высказался о барьерах, которые препятствуют развитию сотрудничества.
"Несмотря на открытие таможенных границ, каждая из стран, к сожалению, продолжает защищать де-факто внутренних производителей от конкуренции с другими участниками объединения. Поэтому нам предстоит устранить существующие барьеры и ограничения на общем рынке, а также ускорить введение единых технических регламентов", – сказал Токаев.
Он предложил построить оптоволоконную линию связи по маршруту Россия – Казахстан – Иран.
"Казахстан выступает за всестороннее развитие сотрудничества. В этом ключе предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия - Казахстан - Иран для подключения к международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана", – сказал он.
По его словам, это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции Евразийского экономического союза в логистике данных на глобальном уровне.
Президент Казахстана также подчеркнул, что объем электронной торговли стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ближайшей перспективе может достичь 160 млрд долларов.
"Полноформатное функционирование интегрированной информационной системы ЕАЭС значительно сократило бы издержки бизнеса при перемещении товаров межу странами-участницами", – отметил он.
Большой потенциал, по его мнению имеется в сфере электронной торговли.
"В прошлом году общий объем этого трынка в ЕАЭС достиг 80 млрд долларов. В ближайшей перспективе показатель может удвоиться", – сказал Токаев.
Он отметил, что ЕАЭС следует более продуктивно работать надо совершенствованием таможенных процедур и созданием равноправной экосистемы онлайн-торговли.
25 декабря 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург. Токаев приехал в президентскую библиотеку имени Бориса Ельцина для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, где его встретил Путин.