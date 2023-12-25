Токаев: ЕАЭС может накормить 600 млн человек, но этому мешают санкции

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге президент Казахстана Касым-Жомарт-Токаев заявил о том, что ЕАЭС может накормить 600 млн человек во всем мире, но этому мешают санкции, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет "Sputnik Казахстан".

"Сегодня странам Евразийской пятерки удалось достичь самого высокого уровня продовольственной самообеспеченности", – подчеркнул Токаев.

Он также констатировал, что доля экспорта сельхозпродукции стран ЕАЭС на мировом рынке все еще остается низкой, составляет чуть более 2%.

"А в это время на планете более 800 млн человек испытывают голод и нехватку продовольствия", – сказал Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что поставкам продовольствия препятствует геополитическая ситуация, где на первый план вышли санкции.

"В результате страдают народы, нуждающиеся в продовольствии. Между тем, по оценкам экспертов, потенциал стран ЕАЭС позволит прокормить около 600 млн человек", – отметил глава Казахстана.

Налаживание тесных кооперационных связей для выпуска конкурентной, экологичной, экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, должно стать приоритетной задачей Союза, считает президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, рост ВВП в Казахстане по итогам года составит 4,9%.

Инфляционное давление, трансформация международных логистических цепочек, региональные конфликты, санкционное противостояние - это только некоторые факторы, которые замедлили темпы развития мировой экономики, подчеркнул он.

"В таких непростых условиях Казахстан планирует завершить год с экономическим ростом в 4,9%", – сказал Токаев.

Отдельно президент Казахстана высказался о барьерах, которые препятствуют развитию сотрудничества.

"Несмотря на открытие таможенных границ, каждая из стран, к сожалению, продолжает защищать де-факто внутренних производителей от конкуренции с другими участниками объединения. Поэтому нам предстоит устранить существующие барьеры и ограничения на общем рынке, а также ускорить введение единых технических регламентов", – сказал Токаев.

Он предложил построить оптоволоконную линию связи по маршруту Россия – Казахстан – Иран.

"Казахстан выступает за всестороннее развитие сотрудничества. В этом ключе предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия - Казахстан - Иран для подключения к международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана", – сказал он.

По его словам, это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции Евразийского экономического союза в логистике данных на глобальном уровне.

Президент Казахстана также подчеркнул, что объем электронной торговли стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ближайшей перспективе может достичь 160 млрд долларов.

"Полноформатное функционирование интегрированной информационной системы ЕАЭС значительно сократило бы издержки бизнеса при перемещении товаров межу странами-участницами", – отметил он.

Большой потенциал, по его мнению имеется в сфере электронной торговли.

"В прошлом году общий объем этого трынка в ЕАЭС достиг 80 млрд долларов. В ближайшей перспективе показатель может удвоиться", – сказал Токаев.

Он отметил, что ЕАЭС следует более продуктивно работать надо совершенствованием таможенных процедур и созданием равноправной экосистемы онлайн-торговли.

25 декабря 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург. Токаев приехал в президентскую библиотеку имени Бориса Ельцина для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, где его встретил Путин.

