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Спасатели проводят рейдовые мероприятия в местах зимней рыбалки

Спасатели проводят рейдовые мероприятия в местах зимней рыбалки Фото: gov.kz
С начала зимнего периода спасатели проводят рейдовые мероприятия на водоемах, куда устремляются любители зимней рыбалки, сообщает Zakon.kz.

В МЧС отметили, что любители зимней рыбалки часто не беспокоятся о своей безопасности.

"Ежедневно рыбаки выходят на лед, пренебрегая собственной безопасностью. Рейдовые мероприятия направлены на предотвращение несчастных случаев с участием рыбаков, проверку обстановки на водоемах и проведение разъяснительной работы с любителями зимней ловли".МЧС РК

По данным МЧС, с начала зимнего периода спасателями уже проведено более 8500 рейдов по местам зимней рыбалки. Совместно с местными исполнительными органами установлено порядка 1300 знаков и баннеров "Рыбная ловля запрещена!", "Осторожно, тонкий лед!".

По словам ведомства, в большинстве случаев люди пренебрегают своей безопасностью и не имеют при себе спасательных средств. Каждому рыбаку выдаются памятки с правилами безопасности и телефонами экстренных служб. Спасатели также проводят инструктаж о том, что нужно делать, если человек провалился под лед.

МЧС призывает любителей зимней рыбалки соблюдать правила безопасности.


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