Как вести себя на весеннем льду – советы спасателей

Как отметили в ДЧС, самый коварный лед бывает именно весной. На водоемах начинает подтаивать лед, и это таит в себе много опасностей.

Характер льда, его толщина, прочность во многом зависят от температуры воздуха, состава воды, скорости течения. Однако ледовая поверхность несет в себе реальные опасности. Толщина льда не везде одинакова.

Тонкий лед бывает у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек или их впадения в озеро, на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами. Опасность представляют собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты тонким слоем льда.

Люди порой ловят рыбу, находясь на непрочном льду. Такая беспечность нередко кончается трагически. Особенно опасны для жизни глубокие ямы и промоины, которые не всегда огорожены и обозначены предупредительными знаками.

Поэтому в этот период следует помнить:

на весеннем льду легко провалиться;

перед выходом на лед проверить его прочность – достаточно легкого удара, чтобы убедиться в этом;

быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;

весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.

При этом запрещается:

выходить в весенний период на отдаленные водоемы;

переправляться через реку в период ледохода;

подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, подвергающемся разливу и, следовательно, обвалу;

собираться на мостах, плотинах и запрудах;

приближаться к ледяным затором, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или любого водоема, ходить по льдинам и кататься на них (нередко дети используют всевозможные плавающие средства и бесхозные лодки, чтобы покататься по первой воде).

В ДЧС также рассказали, как оказать первую помощь провалившемуся под лед.

Самоспасение:

не поддавайтесь панике; не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обламываться; широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду; обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед; без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли; зовите на помощь; удерживая себя на поверхности воды, старайтесь затрачивать на это минимум физических усилий.

Если вы оказываете помощь:

подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски;

сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;

за 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное средство;

подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.

Отогревание пострадавшего:

пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, хорошо укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло;

если он в сознании, напоить горячим чаем, кофе.

Если вы стали очевидцем или сами попали в ситуацию, угрожающую вашей жизни, звоните по телефонам «101» или «112».