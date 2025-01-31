Зимняя рыбалка в Костанае: как штрафы заставляют рыбаков заботиться о безопасности

Рейды по зимней реке Тобол сотрудники ДЧС Костанайской области проводят регулярно. Спасатели признают, что думать о собственной безопасности любители зимней рыбалки стали больше. Но главным стимулом стали штрафы, сообщает Zakon.kz.

Рыбачка Инна Григоренко приходит с мужем на зимний Тобол уже четвертый год. Говорит, что как в пандемию увлеклись подледным ловом, так и не отпускает их это хобби.

"Я работала в садике завхозом. Теперь вот рыбачим с мужем. Рыба хитрая. Со дна ест, а на крючок не идет. Соседи по рыбалке вот поставили ловушки на щуку. Ждут. Но рыбы много здесь не поймать. Ходим скорее из спортивного интереса", – улыбается Инна Григоренко.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Женщина охотно рассказывает о том, что в основном ловят на Тоболе чебака да щуку. Мужчины рассказывают, что порой попадается судак. Один из "соседей" Инны по лунке рассказал, что этой зимой рыбы меньше, чем год назад.

"Рыбачим здесь уже много лет. В основном на одни и те же места ходим. Но, как паводок в 2024 году прошел, русло поменялось. Там, где было мелко, стало глубоко. За лето излюбленные точки вроде изучили, но все равно река стала менее знакомой", – поделились рыбаки.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Спасатели видят в изменении русла Тобола высокие риски для рыбаков. Сегодня толщина льда на реке около 50-60 сантиметров. Но всегда есть риск ступить в полынью.

В районе одного из мостов города уже образовались промоины и рыбакам настоятельно не рекомендуют здесь появляться в темное время суток. Поэтому, даже учитывая достаточную толщину льда, советуют носить спасательные жилеты. По правилам они обязательны, пока толщина льда не превысит 25 сантиметров. Равно как свисток, фонарик, спасательные шильца. Шильца – это приспособления в случае, если провалился под лед. Их можно использовать, как упор – цепляясь острыми шипами за поверхность и создавая точку опоры для провалившегося. Они носятся на шее. Некоторые приспосабливают под шильца отвертки.

По рисунку следов на льду видно, что люди ходят одними и теми же тропами. Нельзя сказать, что вся река истоптана и передвижения рыбаков хаотичны.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"Зимой спасательные работы проводим реже, чем летом. Но менее опасной от этого река не становится. Несколько лет назад мужчина гулял с ребенком на санках, малыш провалился в полынью у камышей. Родник внизу бил и лед не встал, хотя вокруг был до метра толщиной. Все хорошо, обошлось без жертв и серьезных последствий. Я 30 лет работаю спасателем и реку знаю хорошо, но после сильных паводков она меняется, и этот год – не исключение. К тому же полынья может один год здесь появиться, другой – в совершенно другом месте. Тут не угадаешь", – отметил руководитель водолазно-спасательного отделения оперативно-спасательного отряда ДЧС Алексей Лавриченко.

Алексей Лавриченко, фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Поэтому спасатели и проводят регулярные рейды и раз за разом объясняют одни и те же правила безопасного поведения на льду. Ведь назвать "гиблые" места невозможно. В Костанайской области более восьми тысяч водоемов. И каждый раз люди уходят под лед в разных местах. Конечно, чаще там, где привыкли рыбачить. К примеру, знатоки говорят, что на Верхнетобольском водохранилище на дне можно найти немало машин. Многие авто ушли под воду как раз во время зимней рыбалки.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Этой зимой лед уже погубил троих человек, в том числе одного подростка. Трагедии произошли в Узункольском, Карабалыкском и районе Б. Майлина. Как рассказали в ДЧС Костанайской области, в ноябре 2024 года подросток вышел на лед без сопровождения взрослых в Карабалыкском районе.

Начальник Управления гражданской обороны подполковник Куатбек Кенжебекулы отметил, что еще семерых удалось спасти. Где-то спасателям удалось вытащить из водоемов и транспорт. Хотя на лед на автомобилях заезжать категорически запрещено.

Юрий Пугачев, фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Рыбак с многолетним опытом Юрий Пугачев старается следовать всем рекомендациям. За свои 70 лет он не раз слышал о трагедиях на льду. Потому если и ходит на реку, то днем. И старается быть в зоне видимости других рыбаков.

Практика последних лет показывает, что наибольший эффект в борьбе за безопасность рыбаков имеют именно штрафы. Нарушителям придется оплатить в казну около 25 тыс. тенге (7 МРП).

Специалисты ДЧС Костанайской области отметили, что такой вид наказания заставляет многих любителей зимней ловли носить жилеты и внимательнее относиться к предупреждениям спасателей. И рыбаки вынуждены с такими выводами соглашаться.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Случаи гибели людей и животных на водоемах в зимний период – не редкость. В декабре 2024 года целый табун лошадей ушел под лед в Карагандинской области. Находящийся на свободном выгуле скот погиб из-за недосмотра владельца.

Но случаи счастливого спасения тоже нередки. Причем спасенные не всегда могут объяснить причины своих поступков. Таких граждан спасатели нещадно штрафуют, как и молодого мужчину, что вышел на тонкий лед озера Копа около Кокшетау.