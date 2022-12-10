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В Рудном центральную улицу затопило холодной водой

В Рудном центральную улицу затопило горячей водой Фото: скриншот видео
Центральную улицу в Рудном затопило водой, в результате прорыва трубы с холодной водой, сообщает Zakon.kz.

Telegram-канал "Наша газета" поделился видео, где автомобили едут по затопленной водой дороге, от которой поднимается пар.

По информации управления энергетики и ЖКХ, "10 декабря в Рудном около 10:00 произошел прорыв на задвижке холодной воды в районе перекрестка улиц Дзержинского и Горького. Для устранения была направлена техника — К-700 и насос для откачки".

К 12:00 ремонтные работы были завершены, прорыв устранен.  Подача воды в городе возобновлена.


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