В Рудном центральную улицу затопило холодной водой

Центральную улицу в Рудном затопило водой, в результате прорыва трубы с холодной водой, сообщает Zakon.kz.

Telegram-канал "Наша газета" поделился видео, где автомобили едут по затопленной водой дороге, от которой поднимается пар.

По информации управления энергетики и ЖКХ, "10 декабря в Рудном около 10:00 произошел прорыв на задвижке холодной воды в районе перекрестка улиц Дзержинского и Горького. Для устранения была направлена техника — К-700 и насос для откачки".

К 12:00 ремонтные работы были завершены, прорыв устранен. Подача воды в городе возобновлена.



