В Казахстане ввели запрет на вывоз лесоматериалов

С 9 декабря введен запрет на вывоз из страны отдельных видов лесоматериалов. Запрет введен в целях развития деревообрабатывающей промышленности и недопущения нелегального реэкспорта лесоматериалов, сообщает Zakon.kz.

Запрет введен приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 7 декабря 2022 года 690 "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", который вступил в силу 9 декабря 2022 года.



Приказ действует полгода и предусматривает запрет на вывоз с территории Республики Казахстан отдельных видов лесоматериалов, за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 4406910000 "Шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанные".

21 октября в Казахстане продлили запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов.

