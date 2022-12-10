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В Казахстане ввели запрет на вывоз лесоматериалов

В Казахстане ввели запрет на вывоз лесоматериалов Фото: pixabay
С 9 декабря введен запрет на вывоз из страны отдельных видов лесоматериалов. Запрет введен в целях развития деревообрабатывающей промышленности и недопущения нелегального реэкспорта лесоматериалов, сообщает Zakon.kz.

Запрет введен приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 7 декабря 2022 года 690 "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", который вступил в силу 9 декабря 2022 года.

Приказ действует полгода и предусматривает запрет на вывоз с территории Республики Казахстан отдельных видов лесоматериалов, за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 4406910000 "Шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанные".

21 октября в Казахстане продлили запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов.

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