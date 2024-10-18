В Казахстане продлят запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов

Министерство промышленности и строительства подготовило приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, прочие и гранул древесных, страной происхождения которых является Казахстан", - говорится в документе.

Как поясняется, запрет вводится для обеспечения отечественных товаропроизводителей доступным сырьем.

Приказ подлежит введению в действие с 12 декабря 2024 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 ноября.

Запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов действует в Казахстане с 2023 года.

Ранее он был введен с 12 июня 2024 года.