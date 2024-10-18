Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане продлят запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов

В Казахстане продлят запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 15:09 Фото: pixabay
Министерство промышленности и строительства подготовило приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, прочие и гранул древесных, страной происхождения которых является Казахстан", - говорится в документе. 

Как поясняется, запрет вводится для обеспечения отечественных товаропроизводителей доступным сырьем.

Приказ подлежит введению в действие с 12 декабря 2024 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 ноября.

Запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов действует в Казахстане с 2023 года.

Ранее он был введен с 12 июня 2024 года.

Читайте также

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi
Госорганы обяжут сделать свои сайты доступными для лиц с инвалидностью
Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие
Агентству по стратегическому планированию расширили функции
Шымкент, виды Шымкента, город Шымкент
В Шымкенте новые улицы получат названия, а часть старых – переименуют
Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство промышленности и строительства Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки
Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Айкын Толепберген закатил роскошную свадьбу
Айкын Толепберген закатил роскошную свадьбу
Подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем
Подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: