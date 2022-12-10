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В Алматы поймали мошенника, сдававшего несуществующие квартиры

В Алмате поймали мошенника сдававшего несуществующие квартиры Фото: ДП Алматы
Подозреваемому всего 18 лет, он из города Актобе. Он обманывал людей, размещая на сайтах ложные объявления о сдаче квартир, брал задаток и исчезал, сообщает Zakon.kz.
"Несмотря на столь юный возраст, гражданин Х. "предприимчив". Он обманывал людей, используя интернет. А схема была такова: на сайте размещал объявления сдаче в наем квартиры с хорошим ремонтом и недорогой ценой. Заинтересовавшимся молодой человек сообщал реквизиты банковской карты и просил оплатить задаток. По нашим данным, на преступную уловку фигуранта попались как минимум пять человек, которые официально сообщили о мошенничестве в полицию".ДП Алматы

По данным полиции, в ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого изъяты 45 сим-карт сотовых операторов, которые он использовал при совершении преступлений.

Злоумышленник задержан. Его личность полицейские проверяют на причастность к другим преступлениям.


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