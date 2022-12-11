Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Кто и как возместит траты на электричество жителям Экибастуза на период ЧС

Кто и как возместит траты на электричество жителям Экибастуза на период ЧС Фото: pixabay
Аким Экибастуза рассказал, как и кто будет возмещать жителям города траты за электричество на период ЧС, сообщает Zakon.kz.

Аким Экибастуза объяснил, как пострадавшим жителям города будут возмещать траты за электричество в период чрезвычайной ситуации. Аян Бейсекин сказал, что о компенсации договорились с акционерами ТОО "Экибастузтеплоэнерго" и собственниками ТОО "Горэлектросеть", передает Тelegram-канал Pavlodarnews.

"На счета "Горэлектросети" переведут средства, которые распределят по счетам абонентов. Таким образом произойдёт возмещение. Кто-то запустил фейк, и люди пошли в пункты с заявлениями. Не надо писать заявление на возмещение платы за электричество". аким Экибастуза Аян Бейсекин

Ранее сообщалось, что компенсацию получат 48 957 абонентов.

Градостроитель напомнил, что жильцам 70 ранее выведенных из заморозки домов два месяца не нужно платить за тепло. Остальным потребителям сделают перерасчёт.

11 декабря утром аким Экибастуза Аян Бейсекин сообщил на брифинге, что 29 частных домов все еще остаются без тепла.

Читайте также

В Алматы внесли изменения в маршруты двух автобусов

Аким столицы Женис Касымбек встретился с дольщиками

В Алматы будут установлены сейсмостанции для раннего оповещения населения о землетрясении

Мухит Турсынали
Павлодарская область Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын скончался на улице Лос-Анджелеса
Сын Тины Тернер скончался на улице Лос-Анджелеса
когда в Казахстане завершится учебный год в школах
Новый приказ: когда в школах Казахстана завершится учебный год
О мощных магнитных бурях перед новым годом рассказали астрономы
О мощных магнитных бурях перед новым годом рассказали астрономы
Ситуация в Украине 10 декабря
Ситуация в Украине: воздушная тревога в 3 областях и удары дронов по энергетическим объектам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления