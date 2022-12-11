Кто и как возместит траты на электричество жителям Экибастуза на период ЧС

Аким Экибастуза рассказал, как и кто будет возмещать жителям города траты за электричество на период ЧС, сообщает Zakon.kz.

Аким Экибастуза объяснил, как пострадавшим жителям города будут возмещать траты за электричество в период чрезвычайной ситуации. Аян Бейсекин сказал, что о компенсации договорились с акционерами ТОО "Экибастузтеплоэнерго" и собственниками ТОО "Горэлектросеть", передает Тelegram-канал Pavlodarnews.

"На счета "Горэлектросети" переведут средства, которые распределят по счетам абонентов. Таким образом произойдёт возмещение. Кто-то запустил фейк, и люди пошли в пункты с заявлениями. Не надо писать заявление на возмещение платы за электричество". аким Экибастуза Аян Бейсекин

Ранее сообщалось, что компенсацию получат 48 957 абонентов.

Градостроитель напомнил, что жильцам 70 ранее выведенных из заморозки домов два месяца не нужно платить за тепло. Остальным потребителям сделают перерасчёт.

11 декабря утром аким Экибастуза Аян Бейсекин сообщил на брифинге, что 29 частных домов все еще остаются без тепла.