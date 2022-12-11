Свыше 230 миллионов выплатили пострадавшим от интернет-мошенничества в Астане
11 декабря полицейские Астаны провели круглый стол по противодействию интернет-мошенничествам. На заседании были рассмотрены вопросы взаимодействия государственных органов, финансовых и некоммерческих организаций по противодействию интернет-мошенничествам в столице.
Для повышения эффективности противодействия интернет-мошенничествам принимается ряд мер:
- реализуется ведомственная программа по противодействию киберпреступности;
- создана специальная группа по противодействию интернет-мошенничествам;
- изучается международный опыт по раскрытию преступлений в сфере информатизации и связи;
- проводятся оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению киберпреступности;
- организована информационно-разъяснительная работа в СМИ и соцсетях, на интернет-ресурсах ведомства и акимата, на LED-экранах и сходах с населением.
По данным ДП Астаны, принятыми мерами раскрыто 530 интернет-мошенничеств. В Астане задержали 76 лиц и 3 группы,
замешанных в преступлениях. Потерпевшим возмещен ущерб свыше 230 миллионов тенге.
Также, по данным столичной полиции, заблокировано свыше 260 фейковых объявлений и 540 противоправных интернет-ресурсов.
10 декабря полицейские столицы задержали карманников, орудовавших в автобусах.