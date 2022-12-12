Токаеву рассказали о состоянии дел в ЖКХ Мангистауской области
Фото: akorda.kz
12 декабря Касым-Жомарт Токаев принял акима Мангистауской области Нурлана Ногаева, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено на сайте Акорды, президенту был представлен доклад об итогах социально-экономического развития Мангистауской области за 11 месяцев 2022 года.
Кроме того, аким проинформировал президента о состоянии дел в жилищно-коммунальном хозяйстве, привлечении инвестиций, заготовке кормов и других сферах.
По словам Нурлана Ногаева, поручения, которые дал глава государства в ходе его рабочей поездки в Мангистау, включены в план комплексного развития региона.
"Глава государства поручил акиму завершить реализацию задач, поставленных в рамках действующего плана", – отмечено в публикации.
Ранее Токаев принял нового посла Казахстана в Грузии. В ходе беседы президент отметил важность дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества с Грузией.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ