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Токаеву рассказали о состоянии дел в ЖКХ Мангистауской области

Токаеву рассказали о состоянии дел в ЖКХ Мангистауской области Фото: akorda.kz
12 декабря Касым-Жомарт Токаев принял акима Мангистауской области Нурлана Ногаева, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, президенту был представлен доклад об итогах социально-экономического развития Мангистауской области за 11 месяцев 2022 года.

Кроме того, аким проинформировал президента о состоянии дел в жилищно-коммунальном хозяйстве, привлечении инвестиций, заготовке кормов и других сферах.

По словам Нурлана Ногаева, поручения, которые дал глава государства в ходе его рабочей поездки в Мангистау, включены в план комплексного развития региона.

"Глава государства поручил акиму завершить реализацию задач, поставленных в рамках действующего плана", – отмечено в публикации.

Ранее Токаев принял нового посла Казахстана в Грузии. В ходе беседы президент отметил важность дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества с Грузией.

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Анастасия Московчук
Ногаев Нурлан Токаев Касым-Жомарт Мангистау
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