Дело вайнеров Мейржана Туребаева и Мейрхана Шерниязова передано в суд
Как уточняется, перед судом предстанут Курмангалиев А., Бурканов Р., Рахимова Д.,Ча А., Рустемов Т., Касенов С., Султанбаев Н., Шерниязов М., Туребаев М., Жармухамед Б., Мансуровы Ерлан и Ержан.
"Фигуранты дела Ораз А. и Саидбаев А. объявлены в международный розыск", – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в рамках дела наложены аресты на 41 объект недвижимого имущество, три автомашины, девять банковских счетов и разные доли в уставном капитале 16 компаний.
Обвинение по делу будет поддержано процессуальным прокурором.
В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнер Мейржан Туребаев, актеры Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамидой.
11 апреля вкладчица финпирамиды совершила самоподжог в Нур-Султане у здания Министерства внутренних дел РК. Комментируя произошедшее, первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев заявил, что потерпевшая совершила самоподжог с целью оказания давления на следственные органы.
Казахстанскому вайнеру Мейржану Туребаеву неоднократно продлевали срок содержания под стражей. Последний раз ему продлевали арест до 18 ноября.