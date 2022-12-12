Дело вайнеров Мейржана Туребаева и Мейрхана Шерниязова передано в суд

Прокуратурой города Алматы уголовное дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой в составе организованной преступной группы направлено в Алмалинский районный суд города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, перед судом предстанут Курмангалиев А., Бурканов Р., Рахимова Д.,Ча А., Рустемов Т., Касенов С., Султанбаев Н., Шерниязов М., Туребаев М., Жармухамед Б., Мансуровы Ерлан и Ержан.



"Фигуранты дела Ораз А. и Саидбаев А. объявлены в международный розыск", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в рамках дела наложены аресты на 41 объект недвижимого имущество, три автомашины, девять банковских счетов и разные доли в уставном капитале 16 компаний.

Обвинение по делу будет поддержано процессуальным прокурором.

В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнер Мейржан Туребаев, актеры Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамидой.

11 апреля вкладчица финпирамиды совершила самоподжог в Нур-Султане у здания Министерства внутренних дел РК. Комментируя произошедшее, первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев заявил, что потерпевшая совершила самоподжог с целью оказания давления на следственные органы.



Казахстанскому вайнеру Мейржану Туребаеву неоднократно продлевали срок содержания под стражей. Последний раз ему продлевали арест до 18 ноября.

