В Семее ни один из теплоисточников не был остановлен

При возникающих нештатных ситуациях работникам ГКП "Теплокоммунэнерго" удавалось найти техническое решение, чтобы при сниженных параметрах, при работе на двух-трех котлах, устранить причины нештатной ситуации на самой котельной или на тепловых сетях.

При этом тепло, пусть и в меньших объемах, потребителям в морозные недели конца ноября – начала декабря подавалось. Аварийные же ситуации устранялись в считаные часы.



Накануне вечером в РСК Абайской области прошла пресс-конференция по ходу отопительного сезона с участием руководителя отдела ЖКХ Семея Дархана Сейтханова и руководства теплоснабжающей организации города.





Фото: Екатерина Гуляева



Как рассказал директор ГКП "Теплокоммунэнерго" Серик Туленбергенов, с момента начала текущего отопительного сезона в Семее зафиксировано 147 технологических нарушений на тепловых сетях и 31 – на тепловых источниках теплоснабжающей организации.

Двухнедельные морозы с конца ноября и в начале декабря стали настоящим испытанием для всех теплоисточников Семея.

"Были проблемные моменты на нескольких котельных в эти дни. Одна из них – котельная "Габбасова". В ходе работы теплоисточника была выявлена некорректная работа системы шлакозолоудаления. Эти неполадки в системе были устранены в течение 2-3 декабря. Параллельно был проведен ремонт пароводяных водонагревателей", – проинформировал Серик Туленбергенов.

Отметим, что в настоящий период на этой котельной реализуется проект по модернизации теплоисточника: мощность котельной будет увеличена за счет установки дополнительного котлоагрегата.

Были проблемы в районе речного вокзала, где многоквартирные дома отапливаются за счет работы малой котельной ВИРП. Здесь 9 декабря произошел порыв внутриквартального трубопровода отопления, который был оперативно устранен.





Фото: Екатерина Гуляева



Больше всего жалоб в последние дни поступало от жителей поселка Энергетик. Здесь дома обеспечивает теплом построенная в 2014 году котельная "Интернат №5". 8 и 10 декабря работа котельной была снижена, чтобы устранить неполадки в работе системы шлакозолоудаления.

"На этой котельной всего одна вагонетка, обслуживающая сразу все четыре котла. И в какой-то момент образовалась выработка, которая разбила "карету". Остановив два котла из четырех, наши рабочие в течение нескольких часов устранили неисправность и вновь запустили теплоисточник на полную мощность", – пояснил Серик Туленбергенов.

Также порыв на теплосетях произошел в районе работы котельной "103-103А". Чтобы устранить порыв, пришлось отключить участок теплосети, подающий тепло в дома по ул. Засядько, 55 и 59. Сейчас здесь ведутся срочные ремонтные работы, в кратчайшие сроки теплоснабжение в дома будет возобновлено.

"На сегодняшний день все тепловые источники "Теплокоммунэнерго" работают в штатном режиме, согласно температурному графику. Абоненты непрерывно обеспечиваются теплом и горячей водой. Созданы достаточные запасы материально-технических ресурсов на случай оперативной ликвидации аварийных или чрезвычайных ситуаций", – сообщил директор теплоснабжающей организации Семея.

Параллельно ведется работа с жильцами домов, от которых поступают жалобы на снижение теплового режима. Так, например, в домах по ул. Тельмана, 162 и 162а поступили жалобы на низкие температуры в квартирах. При замере тепловизором температура в помещениях была в пределах санитарных норм – +20…+22°С. Жильцы же требовали повысить температуру до +26 и даже +28°С. При этом паспорта готовности к отопительному сезону 2022-2023 года у дома нет до сих пор.





Фото: Екатерина Гуляева



10 и 12 декабря были выезды в 8-подъездный дом по ул. Чехова, 90. Здесь холодно в квартирах двух крайних домов. Замеры температуры стен показали, что тепло уходит через них: на стене +6°С. Иными словами, дом нуждается в термомодернизации, а также регулировке гидравлического режима во внутридомовой системе теплоснабжения. С последней задачей жильцам помогли справиться работники теплоснабжающей организации. А вот провести термомодернизацию в доме необходимо самим жильцам, только при отсутствии управляющей организации сделать это непросто.

Кстати, домов, где нет КСК, ОСИ или ПТ, в Семее несколько десятков. И в отопительный сезон специалисты ГКП "Теплокоммунэнерго" нередко решают проблемы жильцов этих домов, устраняя аварии и регулируя гидравлическое давление во внутридомовых сетях, хотя и не обязаны этого делать в рамках существующего законодательства. Например, 28 ноября в квартире №13 в доме по ул. Набережная, 10 произошел порыв вертикального трубопровода, который устранили тепловики. Также помогали жителям нескольких домов по ул. Набережный переулок, где тоже нет своих органов управления домом.

"ГКП "Теплокоммунэнерго" является энергоснабжающей организацией, осуществляющей передачу тепловой энергии до границ раздела между тепловыми сетями и сетями потребителя. В многоквартирных жилых домах граница эксплуатационной ответственности определяется по первому разделительному флянцу входных задвижек узла управления. Поэтому энергетики не несут ответственности за техническое состояние и эксплуатацию систем теплоснабжения, находящихся в ведении потребителей", – разъяснил Серик Туленбергенов.

Также в ходе пресс-конференции были подняты вопросы изношенности тепловых сетей и модернизации теплоисточников Семея.

Екатерина Гуляева