Не простое украшение: в Казахстане подорожали обручальные кольца
Согласно данным аналитиков, цены на ювелирные изделия в 2022 году заметно выросли.
"Золотые обручальные кольца по итогам ноября 2022 года подорожали сразу на 37,6% по сравнению с ноябрем 2021 года. Годом ранее рост цен в секторе составлял 5%", — заявлено в публикации еnergyprom.kz.
Дороже всего золотые украшения обходятся жителям:
- Северо-Казахстанской области: здесь золотые кольца выросли в цене сразу на 71,6% за год;
- Жетысуской и Алматинской областей: на 68,3% и на 66,6% соответственно;
- Астаны (на 51,5%);
- Восточно-Казахстанской области (на 49,9%);
- Алматы (на 48,5%);
- Акмолинской области (на 44,9%).
Наименьший рост цен наблюдался в Атырауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях.
Также эксперты уточнили, что за январь – сентябрь 2022 года в Казахстане было зарегистрировано 98,3 тыс. браков, что является самым низким показателем за все последние годы.
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года казахстанцы заключили на 6,7% меньше браков.
В городской местности количество браков сократилось на 10,7%, до 66,4 тыс., а в сельской, наоборот, выросло на 2,9%, до 31,8 тыс.
Ранее сообщалось, что в Казахстане лекарства подорожали на 13% за год. Также резко подорожало вино.