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Не простое украшение: в Казахстане подорожали обручальные кольца

Не простое украшение: в Казахстане подорожали обручальные кольца Фото: pixabay
В отчете аналитиков отмечается, что за год в Казахстане обручальные кольца подорожали на 38%. Тем временем количество браков сократилось на 7%, сообщает Zakon.kz.

 Согласно данным аналитиков, цены на ювелирные изделия в 2022 году заметно выросли.

"Золотые обручальные кольца по итогам ноября 2022 года подорожали сразу на 37,6% по сравнению с ноябрем 2021 года. Годом ранее рост цен в секторе составлял 5%", — заявлено в публикации еnergyprom.kz.

Дороже всего золотые украшения обходятся жителям:

  • Северо-Казахстанской области: здесь золотые кольца выросли в цене сразу на 71,6% за год;
  • Жетысуской и Алматинской областей: на 68,3% и на 66,6% соответственно;
  • Астаны (на 51,5%);
  • Восточно-Казахстанской области (на 49,9%);
  • Алматы (на 48,5%);
  • Акмолинской области (на 44,9%).

Наименьший рост цен наблюдался в Атырауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях.

Также эксперты уточнили, что за январь – сентябрь 2022 года в Казахстане было зарегистрировано 98,3 тыс. браков, что является самым низким показателем за все последние годы.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года казахстанцы заключили на 6,7% меньше браков.

В городской местности количество браков сократилось на 10,7%, до 66,4 тыс., а в сельской, наоборот, выросло на 2,9%, до 31,8 тыс.

Ранее сообщалось, что в Казахстане лекарства подорожали на 13% за год. Также резко подорожало вино.

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