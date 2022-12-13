Не простое украшение: в Казахстане подорожали обручальные кольца

В отчете аналитиков отмечается, что за год в Казахстане обручальные кольца подорожали на 38%. Тем временем количество браков сократилось на 7%, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным аналитиков, цены на ювелирные изделия в 2022 году заметно выросли.

"Золотые обручальные кольца по итогам ноября 2022 года подорожали сразу на 37,6% по сравнению с ноябрем 2021 года. Годом ранее рост цен в секторе составлял 5%", — заявлено в публикации еnergyprom.kz.

Дороже всего золотые украшения обходятся жителям:

Северо-Казахстанской области: здесь золотые кольца выросли в цене сразу на 71,6% за год;

Жетысуской и Алматинской областей: на 68,3% и на 66,6% соответственно;

Астаны (на 51,5%);

Восточно-Казахстанской области (на 49,9%);

Алматы (на 48,5%);

Акмолинской области (на 44,9%).



Наименьший рост цен наблюдался в Атырауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях.

Также эксперты уточнили, что за январь – сентябрь 2022 года в Казахстане было зарегистрировано 98,3 тыс. браков, что является самым низким показателем за все последние годы.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года казахстанцы заключили на 6,7% меньше браков.

В городской местности количество браков сократилось на 10,7%, до 66,4 тыс., а в сельской, наоборот, выросло на 2,9%, до 31,8 тыс.

Ранее сообщалось, что в Казахстане лекарства подорожали на 13% за год. Также резко подорожало вино.