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Сборная Казахстана обыграла очередного соперника на МЧМ-2022 по хоккею

Казахстан одержал очередную победу на молодежном Чемпионате мира по хоккею Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по хоккею 16 декабря добыла победу в четвертом матче на молодежном Чемпионата мира в норвежском городе Аскер, сообщает Zakon.kz.

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На этот раз сборная Казахстана обыграла Словению – 4:2. Об этом рассказали в пресс-службе национального олимпийского комитета.

Форвард Роман Ермак, оформив дубль, стал лучшим игроком матча. Всеволод Логвин забил шайбу и сделал две результативные передачи. На счету Алдияра Нурлана также ассистентский дубль. Еще одну шайбу забросил Даниил Цыбин.

Ранее казахстанцы обыграли Данию - 4:0 и Венгрию – 3:2, а также проиграли французам – 0:2.

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