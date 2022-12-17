Касым-Жомарт Токаев высказался о декабрьских событиях
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о декабрьских событиях 1986 года и почтил память жертв тех событий, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий пост президент опубликовал на своей странице в Twitter.
"Сегодня 36-я годовщина декабрьских событий, которые оставили неизгладимый след в истории нашего народа. В те холодные дни наш народ показал непоколебимый дух и наше твердое стремление к свободе и Независимости. Мы всегда будем чтить мужество героев и хранить память о жертвах Желтоксана".Касым-Жомарт Токаев
16 декабря глава государства поздравил казахстанцев с Днем Независимости.
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