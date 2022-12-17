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Касым-Жомарт Токаев высказался о декабрьских событиях

Касым-Жомарт Токаев высказался о декабрьских событиях Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о декабрьских событиях 1986 года и почтил память жертв тех событий, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост президент опубликовал на своей странице в Twitter.

"Сегодня 36-я годовщина декабрьских событий, которые оставили неизгладимый след в истории нашего народа. В те холодные дни наш народ показал непоколебимый дух и наше твердое стремление к свободе и Независимости. Мы всегда будем чтить мужество героев и хранить память о жертвах Желтоксана".Касым-Жомарт Токаев

16 декабря глава государства поздравил казахстанцев с Днем Независимости.

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