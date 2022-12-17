Землетрясение произошло в 755 км от Алматы

17 декабря в 09:26 по алматинскому времени было зарегистрировано землетрясение. Факт зафиксировала сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 755 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.







"Энергетический класс землетрясения – 10,4. Магнитуда – MPV 4,7. Координаты эпицентра – 38.97° с.ш. 69.88° в.д. Глубина – 5 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет", – говорится в сообщении.

В Алматы будут установлены сейсмостанции для раннего оповещения населения о землетрясении. Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин рассказал, откуда будут брать деньги на установку сейсмостанций вокруг Алматы.



29 ноября сейсмолог рассказал, стоит ли ожидать сильных землетрясений в Алматы.



