39-летний мужчина погиб на трассе Атырауской области

Днем 26 декабря на трассе под Атырау столкнулись два автомобиля марки ВАЗ, в результате чего погиб один из водителей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ATPress со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Атырауской области, смертельная авария случилась 26 декабря в 14:27 на четвертом километре трассы Кульсары – Саркамыс.

"Произошло столкновение автомобилей марки ВАЗ-2115 и Lada Largus. В результате на месте происшествия погиб водитель автомобиля ВАЗ-2115", – сообщили в пресс-службе ДП региона.

Погибшему водителю было 39 лет. Второй водитель, 39-летний мужчина и его четыре пассажира получили различные травмы. Всех пострадавших госпитализировали с места трагедии в ближайшую больницу.

Двумя днями ранее в Атырауской области в результате аварии погиб 35-летний мужчина, который был за рулем ВАЗ-2114. Неделей ранее в крупной аварии в Актюбинской области погибли два школьника и их учитель.