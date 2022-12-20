"Барысу" предстоит сыграть подряд пять матчей с топ-клубами КХЛ

Столичный хоккейный клуб "Барыс" в предновогодние дни проведет ряд игр с ведущими командами Восточной конференции, начало которого заложено на 21 декабря, когда в Астану приедет обладатель Кубка Гагарина сезона 2020/21 – омский "Авангард", сообщает Zakon.kz.

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Далее по расписанию 24 декабря "Барыс" принимает лидера Восточной конференции – "Автомобилиста" из Екатеринбурга. Затем пройдут две выездные игры: 26 декабря снова рандеву с "Авангардом", а 28 декабря – визит к третьей команде "Востока" – новосибирской дружине "Сибирь". После этого казахстанцы на домашней арене встречаются с "Металлургом" из Магнитогорска. Поединок с двукратным обладателем Кубка Гагарина пройдет 3 января.

Перед этими непростыми матчами подопечные Андрея Скабелки обыграли в гостях "Нефтехимика" – 3:1, и вернулись в зону плей-офф Восточной конференции.









В активе хоккеистов "Барыса" к данному часу 39 очков после 41 игры, 15 побед и 20 поражений. Они на восьмом месте турнирной таблицы КХЛ (Восток).

"Нелегкой получилась игра для нас. Половину матча мы вспоминали командные взаимодействия. За две недели тренировок играли в разных местах, поэтому нам понадобилось время. В третьем периоде мне очень понравилось, как играла наша команда. Мы взяли под контроль шайбу, много времени провели в зоне атаки, и это вылилось в хорошие голы. Очень важная для нас победа. Едем домой и готовимся к следующим матчам". Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка

Ближайший матч столичного коллектива пройдет 21 декабря, когда на "Барыс Арене" хозяева льда примут омский "Авангард". Начало поединка в 19:30.

