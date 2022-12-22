Сколько стоит пригласить Деда Мороза и Снегурочку на праздник в Алматы

Редакция Zakon.kz выяснила, во сколько обойдется пригласить на утренник и корпоратив Деда Мороза и Снегурочку. В основном цена зависит от развлекательной программы, дня и времени проведения мероприятия. По нашим наблюдениям, средние цены за услуги аниматоров в этом году выросли.

Как рассказали представители event-агентств, Дедушки Морозы есть на любой вкус и кошелек. Их стоимость зависит от того, какого возраста людей придется развлекать – детей или взрослых, а еще немаловажно, какого числа и во сколько по времени.



По мнению организаторов развлекательных мероприятий, чаще всего клиенты просят, чтобы Дед Мороз был, как из всеми любимых народных сказок: с глубоким голосом и задорным нравом.

Итак, пригласить на детский праздник Деда Мороза со Снегурочкой для компании из 10-ти ребятишек обойдется родителям от 25 до 45 тыс. тг, в зависимости от локации праздника и, опять же, даты и времени проведения мероприятия: на сам новогодний вечер стоимость уже повысится на 20 – 25 тыс. тг.

Программы для детей самые разные: от рассказывания стишков и исполнения песенок до участия в мастер-классах, фотосессий с Дедом Морозом и Снегурочкой. Могут быть и другие элементы праздника, к примеру, фейерверки, сладкая вата, шоу мыльных пузырей. От всего этого варьируется и цена веселья.

Если вы хотите занять детей росписью елочных игрушек или пряников, изготовлением рождественского венка своими руками или мыловарением, приготовьтесь добавить к расходам еще от 30 до 40 тыс. тг.

Фото: pexels



В среднем детская программа с загадками, песнями, играми и вручением подарков длительностью 30 минут будет стоить от 35 до 45 тыс. тг, и это до 31 декабря. В сам новогодний вечер ценник достигнет 50 – 75 тыс. тг.

За дополнительный новогодний персонаж, не входящий в программу аниматоров, придется доплатить еще 20 тыс. тг.

Цена расширенной программы для детей продолжительностью до полутора часов начинается от 65 тыс. тг. Если ее заказывают на сам праздник – 31 декабря, то придется выложить от 120 до 150 тыс. тг.

Импресарио Дедов Морозов готовы предложить различные программы и для взрослых. И вновь цена будет зависеть от даты и продолжительности шоу.

Фото: pexels



На взрослый праздник выезд главных новогодних героев с развлекательной шоу-программой и конкурсами длительностью 30 – 45 минут будет стоить 30 – 45 тыс. тг. Если дата мероприятия выпадает на 31 декабря, цена может вырасти до 50 – 65 тыс. тг. В полночь Дед Мороз со Снегурочкой вас посетят за 85 – 100 тыс. тг.

Если приглашать любимых новогодних персонажей по объявлениям, то можно найти и за 10 – 15 тыс. тг, но за качество и состояние дедушки и внучки никто поручиться не сможет. Гости засиделись и захотят поучаствовать в мастер-классах или сделать что-то своими руками (мыло, бомбочку для ванной или расписать елочную игрушку)? Тогда за каждого человека вам придется доплатить по 5 тыс. тг.

Конечно, мы не могли не поинтересоваться: можно ли Дедушку Мороза угостить аперитивом или усадить за стол? Агентства имеют различную политику: одним новогодним героям позволено расслабиться, другим такие фривольности запрещены. Но в одном организаторы праздников единодушны – на детских елках предлагать Дедушке алкоголь не приветствуется!

К слову, в этом году новогодние утренники и корпоративы после нескольких лет ограничений из-за пандемии коронавируса не будут запрещены. Но, как отметили в Минздраве, все же пренебрегать элементарными мерами защиты не стоит – в местах массового скопления санврачи рекомендуют носить маски.