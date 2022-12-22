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Законодательство РК

"АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 1,3 млрд тенге

штраф Фото: gov.kz
ДГД по Карагандинской области привлек АО "АрселорМиттал Темиртау" к административной ответственности на сумму 1,3 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Департамент госдоходов по Карагандинской области выявил у АО "АрселорМиттал Темиртау" факт занижения суммы авансовых платежей. 

В ходе мониторинга за 2017 год установлено занижение суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу над фактически исчисленным налогом.

В этой связи составлен административный материал по пункту 3 статьи 278 КоАП РК на сумму административного штрафа в размере 1,3 млрд тенге. Материалы переданы в административный суд. 

21 декабря Карагандинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу АО "АрселорМиттал Темиртау". Однако административный штраф был оставлен в силе.

3 ноября на шахте им. Ленина в Карагандинской области при бурении газодренажных скважин случился внезапный выброс газа, а позже в тоннеле начался пожар. В момент происшествия под землей находились 106 работников предприятия, 101 из них был эвакуирован.

В результате мощного взрыва погибли пять металлургов, еще четверо были экстренно госпитализированы. По данному факту начато расследование по статье 277 ч. 3 УК РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ").

В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что предварительный диагноз пострадавших при аварии на шахте – отравление метаном.

10 ноября премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на пленарном заседании Сената рассказал о принятых мерах в отношении "АрселорМиттал Темиртау". 

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