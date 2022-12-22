Все подорожало: шымкентцы жалуются на стоимость новогоднего декора и елок

Искусственные елки и новогодний декор заметно подорожали в Шымкенте. По словам горожан, за новогоднюю красавицу и ее оформление приходится оставлять круглую сумму на рынке. Корреспондент Zakon.kz выяснил, во сколько обойдется новогодняя атмосфера жителям Шымкента.

Небольшие магазины с новогодним декором и елками можно сразу заметить у главного входа самого большого рынка города. Новогодние красавицы также стоят во многих магазинах, причем сразу с ценниками. Самый бюджетный вариант начинается от 1500 тенге, самый дорогой обойдется шымкентцам в 145 000 тенге. По словам продавцов, цены на елки по сравнению с прошлым годом выросли на 12%. Высокие цены сильно бьют по карману, утверждают жители Шымкента.



"Ой, цены высокие сейчас. Внуки скоро приезжают ко мне на Новый год, думала новую елку купить, квартиру как-то украсить. Пришла на базар, думала, елка, игрушки и гирлянды обойдутся мне максимум в 30 тысяч. А нет, одну только совсем небольшую елку за 30 тысяч купила, а нужно еще покупать подарки и украшения на эту елку. Вот, хожу теперь, прицениваюсь и стараюсь экономить", – рассказывает пенсионерка Алия Санаева.

Другая жительница Шымкента рассказала, что купила елку за 60 тысяч тенге.



"Дорого, поэтому не буду покупать новые украшения, будем пользоваться старыми. Цены ужас же! Старой елкой уже не можем пользоваться, а дети хотят видеть дома что-то новогоднее", – говорит женщина.

Тем не менее, по словам продавцов, по сравнению с прошлым годом поток покупателей не уменьшился. Высокие цены на елки и декор торговцы на рынке связывают с повышенным курсом доллара и инфляцией. Большую часть товара, говорят они, привозят из других городов Казахстана.

"Самые дешевые елки у нас начинаются от 1500 тенге, она очень-очень маленькая. Разве что только на стол поставить. Цена елки зависит от материала и высоты, если она сделана из обычной пленки ПВХ, то будет дешевле. Если материал гелевый и елка высокая, цена уже дороже. Но сейчас очень много людей приходит, есть и те, кто выбирает и покупает елки вместе с детьми", – рассказывает продавец елок Жанибек.

В магазинах, где реализуют новогодний декор, также немало клиентов. По словам покупателей, чтобы украсить свой дом к Новому году, им приходится тратить от 15 до 30 тысяч тенге.

"На декор я потратила 30 тысяч тенге. Помимо этого, купила еще елку за 40 тысяч, она среднего размера, продавцы говорят, что она качественная и долго прослужит. Цены действительно слишком высокие. А ведь я планировала потратить максимум 50 тысяч, ведь еще стол нужно накрывать. Дорого все", – делится покупательница.

Самый бюджетный набор елочных игрушек начинается от 1500 тенге и доходит до 5000. Заметно подорожали и гирлянды вместе с лентой, которые светятся в темноте.

"Не всем, конечно, по карману дорогие игрушки и декор. Чаще люди приходят, покупают более бюджетные варианты и просят скидку. Если много вещей купят, делаем скидку в пределах 1000 тенге. Скидки зависят от качества товара и его цены", – говорит продавец игрушек на рынке.

Сэкономить на новогоднем декоре можно. Например, сделать своими руками из подручных средств украшения для дома. Топ-5 интересных идей, как сделать рождественский венок своими руками.

Карина Адильбекова