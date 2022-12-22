Январские беспорядки: 160 человек получили тюремные сроки

Первый заместитель Генерального прокурора Тимур Ташимбаев заявил, что ведомство завершает расследование январских событий в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на сегодня осуждено 1249 лиц. В основном они совершали кражи, похищали оружие, участвовали в беспорядках.

"Реальные сроки лишения свободы получили 160. Остальным назначены более мягкие меры наказания". Первый заместитель Генерального прокурора Казахстана Тимур Ташимбев

Кроме того, направлены в суд дела в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова и других руководителей КНБ. Они обвиняются в попытке захвата власти, государственной измене и превышении власти.

Дело экс-министра обороны Мурата Бектанова по обвинению в превышении власти также находится в суде.

"Окончено следствие в отношении бывшего руководства Департаментов органов национальной безопасности и полиции Алматы, Алматинской и Кызылординской областей. По пыткам нами завершены уголовные дела в отношении 29 сотрудников КНБ и МВД в Алматы и Талдыкоргане. По 17 из них дела уже направлены в суд". Тимур Ташимбев

1 сентября 2022 года в своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию участникам январских событий.

Закон "Об амнистии" был принят депутатами Сената Парламента РК 27 октября и подписан президентом 2 декабря.

