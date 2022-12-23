Павлодарских школьников перевели на дистанционку из-за мороза

Как рассказали в отделе образования города Павлодара, 23 декабря занятия учащихся предшкольных, а также 1-4 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Такое решение связано с тем, что в городе значительно похолодало. Температура воздуха 23 декабря в Павлодаре составляет -27°С, усиление ветра 2-4 м/c.

Синоптики спрогнозировали, что на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды.

28 ноября из-за сильных морозов в Павлодаре и Усть-Каменогорске школьников, обучающихся во вторую смену, переводили на дистанционное обучение. В то же время в Астане не отменяли занятия для второй смены в школах.

