Павлодарских школьников перевели на дистанционку из-за мороза
Фото: pexels
Как рассказали в отделе образования города Павлодара, 23 декабря занятия учащихся предшкольных, а также 1-4 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.
Такое решение связано с тем, что в городе значительно похолодало. Температура воздуха 23 декабря в Павлодаре составляет -27°С, усиление ветра 2-4 м/c.
Синоптики спрогнозировали, что на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды.
28 ноября из-за сильных морозов в Павлодаре и Усть-Каменогорске школьников, обучающихся во вторую смену, переводили на дистанционное обучение. В то же время в Астане не отменяли занятия для второй смены в школах.
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