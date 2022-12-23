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Советы от спасателей: как правильно установить елку

Как правильно установить елку: советы от спасателей Фото: pxhere
Спасатели рассказали: чтобы не омрачить новогодние праздники, нужно обратить внимание на меры пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Елку важно установить на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов.

Также нужно обратить внимание на исправность электрических гирлянд, покупать только гирлянды заводского изготовления.

"Запрещается украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида. Нельзя зажигать на елке свечи и бенгальские огни". Спасатели

Они отметили, что при установке елок в офисах нужно помнить о свободном проходе для людей. Ее не стоит ставить около выходов. Ветви не должны касаться стен и потолка. В помещении, где стоит елка, необходимо иметь средства пожаротушения.

Также они рекомендуют родителям не одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов. Кроме этого, не стоит полностью выключать свет во время спектаклей и представлений.

Ранее Zakon.kz писал, когда и куда можно ставить елку на Новый год. Если расположить ель посредине помещения, то всем членам семьи будут сопутствовать счастье и удача.

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Анастасия Стативкина
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