У мертвых лебедей в Мангистау выявили птичий грипп – в регион экстренно направлены вакцины

Случаи падежа лебедей зарегистрированы в 20 километрах от города Актау на берегу озера Караколь Мангистауской области. Пробы патологических материалов, отобранные у павших лебедей, дали положительный результат на грипп птиц, сообщает Zakon.kz.

Пробы изучали в РГП на ПХВ "Национальной референтный центр по ветеринарии", передает пресс-служба Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК.

Озеро Караколь является одной из стоянок на пути перелетов данного вида диких птиц. В ледяных оковах оказались лебеди-шипуны, которые обитают практически на всей территории Казахстана.

Для проведения экстренных мер и предотвращения распространения инфекции среди домашних птиц Комитетом ветеринарного контроля и надзора МСХ РК из республиканского запаса выделено 18 644 дозы вакцин для вакцинации всего имеющегося поголовья сельскохозяйственных птиц в зонах риска, а также задействованы специалисты Республиканского противоэпизоотического отряда.

В целях сохранения стабильной эпизоотической ситуации по птичьему гриппу местными исполнительными органами проводится разъяснительная работа среди населения, ветеринарных врачей хозяйствующих субъектов, охотников, егерей и других заинтересованных лиц. Птицефабриками усилены ветеринарные мероприятия, включая исключение контакта и доступа диких и синантропных птиц к кормам и воде.

На сегодняшний день эпизоотическая ситуация по гриппу птиц среди домашних птиц в республике стабильная.

"Отметим, что в целом на территории Казахстана в 2022 году запланировано проведение вакцинации 14 930 180 голов домашних птиц против высокопатогенного гриппа птиц. За 12 месяцев вакцинировано 14 764 980 голов (99% от годового плана). Среди домашних птиц признаков болезни не наблюдается. Территориальными инспекциями эпизоотическая ситуация взята на контроль". Пресс-служба Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК

9 декабря на озере Караколь нашли мертвых лебедей.