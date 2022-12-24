"Франция, хватит ныть" - аргентинские болельщики создали ответную петицию

Болельщики сборной Аргентины создали ответную петицию, в которой попросили болельщиков французской сборной перестать требовать переиграть финальный матч чемпионата мира в Катаре, сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 000 000 тенге.

Петиция размещена на сервисе Change.org под заголовком "Франция, хватит ныть!"

Просьба аргентинских болельщиков является ответом на петицию французов с требованием переигровки финала чемпионата мира 2022 года из-за "продажного судейства".

"С тех пор как мы обыграли их в финале чемпионата мира по футболу, французы не перестают ныть и жаловаться, не признавая, что Аргентина стала чемпионом мира. Наша просьба состоит в том, чтобы французы перестали ныть и признали, что Месси — лучший футболист в истории, а Мбаппе — его сын", — сказано в петиции аргентинцев.

На данный момент петицию подписали уже почти 250 тысяч человек.



В финале Аргентина победила Францию в серии пенальти – 4:2. Игровое время завершилось вничью – 3:3.

После финального свистка французские болельщики выступили за переигровку финального матча. За такое решение проголосовало почти 200 тысяч человек. На французском портале MesOpinions они создали петицию за то, чтобы Аргентина и Франция переиграли финал чемпионата мира-2022 в Катаре. Объясняется это "продажным судейством" команды арбитров во главе с поляком Шимоном Марциняком. Подписали петицию уже 196 тысяч человек. Создатели планируют отправить результаты петиции в ФИФА.