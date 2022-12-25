Команда "Кайрат" празднует 17-ю победу на Кубке Казахстана по футзалу
Фото: скриншот видео
На счету команды "Кайрат" уже 17-й Кубок Казахстана по футзалу. Кроме того, для спортсменов это 10-я победа подряд, сообщает Zakon.kz.
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В финале алматинцы в дополнительное время обыграли "Рахмет" из Актобе со счетом 5:3.
На последней минуте игры футзалисты из "Актобе" смогли сравнять счет, но Дуглас да Силва Нергейрос оформил дубль и принес очередную победу "Кайрату".
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