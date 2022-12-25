Жозе Моуринью отказался возглавить сборную Португалии

Жозе Моуринью отказался от предложения Федерации футбола Португалии (FPF) возглавить национальную команду, сообщает Zakon.kz.

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По информации газеты Jornal de Notcias, предложение FPF не заинтересовало Моуринью, тренер хочет до конца отработать контракт в "Роме", рассчитанный до конца сезона 2023/24.

Ранее 68-летний Фернанду Сантуш покинул должность главного тренера сборной Португалии после проигрыша сборной Марокко в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.

Ранее СМИ писали, что Моуринью готов возглавить сборную Португалии по футболу.





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Моуриньо 59 лет, он возглавил "Рому" в мае 2021 года. Под его руководством команда стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций. В качестве тренера он дважды побеждал в Лиге чемпионов, один раз - в Лиге Европы, трижды - в чемпионате Англии, дважды - в чемпионате Португалии, дважды - в чемпионате Италии и один раз - в чемпионате Испании. Также на его счету четыре победы в Кубке английской лиги, две - в Суперкубке Англии, по одной - в Кубке Англии, в Суперкубке Испании, в Кубке и Суперкубке Италии, в Кубке и Суперкубке Португалии.

