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Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов поздравил подписчиков с Рождеством

США Фото: Instagram/dimash.niyazov
Уроженец Казахстана, американский полицейский, профессиональный боксер Димаш Ниязов поздравил своих подписчиков с Рождеством и наступающим Новым годом на своей странице в Instagram 25 декабря, сообщает Zakon.kz.

На фотографии Димаш Ниязов и его семья позируют вместе с Санта Клаусом. Маленький сын Димаша - Камиль внимательно смотрит на Санту. 


Димаш Ниязов

Фото: Instagram/dimash.niyazov


"Merry Christmas and Happy New Year everyone. С наступающим Новым годом! Желаю вам здоровья и любви!", - написал Димаш Ниязов. 

В ответ подписчики поздравили Димаша Ниязова с чередой новогодних праздников. 

  • С новым годом! Желаю всего самого самого прекрасного вашей семье.
  • Жаңа жылдырыңызбен.
  • Димаш, с наступающим Новым годом Вас и Вашу замечательную семью! Здоровья, счастья и благополучия!
  • Малыш в шоке.
  • С наступающим новым годом Димаш тебя и твою семью, всех вам благ, счастья, удачи, поменьше вызовов и преступлений, коллега.

Димаш Ниязов родился в Туркестанской области. В подростковом возрасте он эмигрировал с семьей и уже более 13 лет живет в США. Работает в New York Police Department (NYPD), патрулирует районы Бруклина. Димаша Ниязова признали лучшим полицейским. Он является профессиональным боксером.

В июле 2018 года сообщалось, что Димаш Ниязов женился на своей возлюбленной Дженнифер. В мае этого года Димаш Ниязов впервые стал отцом. Супруги решились на домашние роды.

1 июня Димаш Ниязов опубликовал первое фото с младенцем.

2 ноября полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов показал семейный образ на Хэллоуин. 

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