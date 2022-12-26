Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов поздравил подписчиков с Рождеством

Уроженец Казахстана, американский полицейский, профессиональный боксер Димаш Ниязов поздравил своих подписчиков с Рождеством и наступающим Новым годом на своей странице в Instagram 25 декабря, сообщает Zakon.kz.

На фотографии Димаш Ниязов и его семья позируют вместе с Санта Клаусом. Маленький сын Димаша - Камиль внимательно смотрит на Санту.





Фото: Instagram/dimash.niyazov







"Merry Christmas and Happy New Year everyone. С наступающим Новым годом! Желаю вам здоровья и любви!", - написал Димаш Ниязов.

В ответ подписчики поздравили Димаша Ниязова с чередой новогодних праздников.

С новым годом! Желаю всего самого самого прекрасного вашей семье.

Жаңа жылдырыңызбен.

Димаш, с наступающим Новым годом Вас и Вашу замечательную семью! Здоровья, счастья и благополучия!

Малыш в шоке.

С наступающим новым годом Димаш тебя и твою семью, всех вам благ, счастья, удачи, поменьше вызовов и преступлений, коллега.



Димаш Ниязов родился в Туркестанской области. В подростковом возрасте он эмигрировал с семьей и уже более 13 лет живет в США. Работает в New York Police Department (NYPD), патрулирует районы Бруклина. Димаша Ниязова признали лучшим полицейским. Он является профессиональным боксером.

В июле 2018 года сообщалось, что Димаш Ниязов женился на своей возлюбленной Дженнифер. В мае этого года Димаш Ниязов впервые стал отцом. Супруги решились на домашние роды.

1 июня Димаш Ниязов опубликовал первое фото с младенцем.

2 ноября полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов показал семейный образ на Хэллоуин.