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Как получить ЭКО за счет медицинского страхования

ОСМС, услуги, ЭКО Фото: pixabay
Пройти ЭКО по ОСМС можно в 19 клиниках Казахстана. В Фонде социального медицинского страхования рассказали подробнее о том, как можно получить ЭКО с помощью ОСМС, сообщает Zakon.kz.

1. Самостоятельно выберете себе медорагнизацию, которая оказывает услуги по вспомогательным репродуктивным технологиям в рамках ОСМС.

2. Обратитесь к своему участковому врачу по месту прикрепления, чтобы получить заключение комиссии высокотехнологичных медицинских услуг (ВТМУ).

3. После этого участковый врач сможет включить вас в электронный регистр диспансерных больных (ЭРДБ), страдающих бесплодием.

4. После обследования и установления причин бесплодия в течение 12 месяцев, на основании заключения профильного специалиста участковый врач направляет ваши документы в комиссию по высокотехнологичным медицинским услугам для решения вопроса о проведении вспомогательных репродуктивных технологий.

5. Если пришел положительный ответ, то вы появляетесь на портале "Бюро госпитализации" с прикреплением полного пакета документов.

6. Вам сообщают дату и время начала получения ЭКО-услуг. 

7. После оказания услуги, медорганизация вносит новые данные в медицинскую информационную систему.

По данным Минздрава, в Казахстане с начала 2022 года процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) прошли 6,5 тыс. женщин в рамках программы "Аңсаған сәби".

Известный акушер-гинеколог, репродуктолог Вячеслав Локшин рассказал Zakon.kz, как в нашей стране решается серьезная медицинская и социальная проблема – бесплодия.


 

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