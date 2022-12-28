Травмы и шок: чем опасны новогодние фейерверки для кошек, собак и диких животных

Новый год ассоциируется с детством, запахом мандаринов, елками и, конечно же, праздничными фейерверками. Но салюты несут в себе не только красоту, но и пагубно влияют на все живое. Корреспондент Zakon.kz выяснил, как петарды могут влиять на животных, птиц, людей и экологию.

К сожалению, новогоднее минутное красочное зрелище стоит жизни тысячи живых существ.



Речь идет не только об официальных городских фейерверках, которые устраивают власти несколько раз в год по большим праздникам, но и о пиротехнике, что продается для частного использования. И эта канонада начинает звучать, как правило, за несколько дней до праздника и продолжается очень долго. Залпы салюта доносятся практически из каждого двора и с городских окраин.

Наверняка мало кто задумывается о той высокой цене, которую общество платит за пристрастие к подобным развлечениям. Десятки людей в новогодние праздники получают травмы и увечья из-за любительских фейерверков.

Причем достается не только самим "взрывникам", но и тем, кто случайно оказывается рядом.





"Минутное удовольствие человека приносит страдание многим окружающим. И это не только дети и старики, которые могут пугаться громких звуков. Страдают домашние питомцы – собаки и кошки, и птицы в парках и в небе. Наверняка все смеялись над собачкой, которая не знает, куда спрятаться во время взрывов. А птицы? В темноте мы даже можем и не заметить, как им плохо. К счастью, Алматинский зоопарк расположен не в эпицентре праздничных взрывов, и наши животные относительно спокойны. Те, что находятся в помещениях, вообще не слышат салютов, а те, что на улице: волки, пумы, медведи – затаиваются. Но чтобы сильно пугались – такого нет. Ведь наши животные привыкли, что посетители стучат по стеклу. К сожалению..." Акжами Рахимова, биолог, руководитель отдела развития и связи с общественностью Алматинского зоопарка

Салюты нарушают тишину, так необходимую маленьким детям, пожилым, людям с ментальными расстройствами, – для них это очень сильный стресс. К сожалению, медицинских исследований в этой области пока не проводилось. Понятно одно: в такие моменты стресс испытывает каждый из нас, только все индивидуально.





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Как поясняет специалист по зоопарковым и экзотическим животным, любая пиротехника в руках непрофессионалов опасна для всего живого, начиная с человека и заканчивая деревьями.







"Резкий громкий шум (порой не прекращающийся) в ночное время суток пугает птиц, которые в это время спят. Они в испуге становятся на крыло и зачастую летят неконтролируемо, куда придется, потому что ничего не видят и еще находятся в стрессе. В большинстве своем они погибают. Представьте, что птицы могут погибнуть не только от травм, но и от стресса. Домашние кошки и собаки тоже переживают колоссальный стресс от непрекращающегося громкого звука, так как для них он неестественный, и они очень четко не только слышат, но и чувствуют вибрации. Такой стресс может привести к необратимым последствиям: у взрослых животных это может вызвать сердечный приступ, у больных – эпилептический припадок. Если же говорить о бездомных или диких животных (например, белках), то для них это не только стресс, но еще и ожоги, увечья и травмы от петард. И в них тоже часто кидают петарды. Испуганные громкими звуками животные бегут от опасности и часто попадают под колеса машин – они дезориентированы и пребывают в панике". Ангелина Котенко, специалист по зоопарковым и экзотическим животным

По данным специалистов в сфере экологии, только в новогоднюю ночь в воздух в крупных городах попадает до четырех тонн вредных веществ. Ранее 27 декабря над Алматы повис сильный смог, который можно было увидеть из любой точки города. Этими кадрами в соцсетях делились алматинцы.

По словам Павла Александрова, разработчика и владельца сети измерения воздуха Аirkaz.org, в новогоднюю ночь, сразу после салюта, загрязнение воздуха вырастает в два-четыре раза, и длится это несколько часов, примерно до утра, пока дым рассеется. Рост загрязнения достаточно сильный, но кратковременный.



При этом Павел Александров отметил, что в современных реалиях создать красочное световое шоу можно иначе, используя, к примеру, квадрокоптеры и лазерную технику. А вот шумовое загрязнение – это уже отдельная проблема. По его мнению, нужно запретить использовать салюты в городах, потому что фейерверки уже давно перестали быть только новогодним явлением – народ стреляет практически круглый год.





Также Ангелина Котенко заявила, что для зоопарков новогодние фейерверки и вовсе катастрофа.

"Все животные разные, но птицы и копытные тяжелее других переносят резкий шум, нередко они разбиваются об ограждения или клетки. Очень опасно и то, что пиротехника имеет пролонгированный отрицательный эффект на экологию, а значит, и на всех живых существ из-за вредных химических выбросов в окружающую среду: углекислого газа, тяжелых металлов, нитрата бария, соединения меди, сульфида сурьмы и многих других. Также мелкодисперсная пыль и окислители – остаточные продукты пиротехнических шоу – оседают на деревьях, попадают в водоемы, рассеиваются в воздухе. Всем этим дышат животные, они пьют отравленную воду… В дальнейшем именно по этой причине многие из них погибают". Ангелина Котенко, специалист по зоопарковым и экзотическим животным

Ранее накануне новогодних праздников старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Амиржан Байгошев напомнил о мерах безопасности при использовании пиротехнических изделий.

