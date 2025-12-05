#Казахстан в сравнении
Советы

Владельцев кошек и собак предупредили об опасности новогодней елки

елка, кошка, врач, ветврач, советы, Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 19:28 Фото: freepik
Ветеринар Михаил Шеляков рассказал о том, что новогодние елки опасны для домашних животных. По его словам, больше всего вреда питомцам могут нанести тонкие ленты и мишура, сообщает Zakon.kz.

Так называемый дождик и мишура являются главными "врагами" домашних животных, отмечает "Вечерняя Москва". Кошки и собаки часто норовят поиграть с елками, а иногда случайно глотают украшения. Это вызывает непроходимость кишечника.

Во избежание неприятных случаев медик рекомендует наряжать праздничные ели пластиковыми игрушками. Они не должны быть слишком маленькими, чтобы четвероногие их не проглотили.

Отмечается, что опасность представляют и электрические гирлянды. Если любимец перегрызет провод, может погибнуть и спровоцировать пожар.

Выяснилось, что и елка тоже не так безобидна, как кажется со стороны. Бывает, что пушистые друзья роняют новогодние деревья и сами же получают травмы. Ветврач советует тем, у кого есть животные, выбирать живую елку и прочно ее закреплять.

Ранее мы рассказывали, когда лучше наряжать елку, чтобы привлечь успех и богатство.

