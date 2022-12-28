Опасный холодец: медики рассказали, кому нужно отказаться от этого новогоднего блюда

Воздержаться от употребления холодца при подагре, панкреатите и камнях в почках рекомендовала российский врач диетолог Анжелика Дюваль сообщает Zakon.kz

"Из-за высокого содержания пуринов в ингредиентах таких блюд, как холодец, студень, заливное, они запрещены при подагре. При этом заболевании такие блюда не рекомендуется употреблять", – отметила эксперт в интервью "Москва 24".

Также специалист посоветовала не есть холодец при наличии панкреатита, чтобы не усугублять заболевание.



Холодец нельзя есть при мочекаменной болезни. Это тоже связано с пуринами. Они провоцируют кристаллизацию, камнеобразование.



Специалист предложила заменить свинину на говядину или рыбу. «Самым полезным вариантом является блюдо из рыбы. Здесь мы получаем дополнительную пользу за счет того, что рыбий коллаген быстрее и лучше усваивается», - добавила она.

Ранее российские врачи-диетологи дали советы, как сохранить хорошее самочувствие и праздничное настроение в новогоднюю ночь.