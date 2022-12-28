Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Опасный холодец: медики рассказали, кому нужно отказаться от этого новогоднего блюда

Опасный холодец: медики рассказали кому нужно отказаться от этого новогоднего блюда Фото: vkuso.ru
Воздержаться от употребления холодца при подагре, панкреатите и камнях в почках рекомендовала российский врач диетолог Анжелика Дюваль сообщает Zakon.kz

"Из-за высокого содержания пуринов в ингредиентах таких блюд, как холодец, студень, заливное, они запрещены при подагре. При этом заболевании такие блюда не рекомендуется употреблять", – отметила эксперт в интервью "Москва 24".

Также специалист посоветовала не есть холодец при наличии панкреатита, чтобы не усугублять заболевание.

Холодец нельзя есть при мочекаменной болезни. Это тоже связано с пуринами. Они провоцируют кристаллизацию, камнеобразование.

Специалист предложила заменить свинину на говядину или рыбу. «Самым полезным вариантом является блюдо из рыбы. Здесь мы получаем дополнительную пользу за счет того, что рыбий коллаген быстрее и лучше усваивается», - добавила она.

Ранее российские врачи-диетологи дали советы, как сохранить хорошее самочувствие и праздничное настроение в новогоднюю ночь.

Читайте также

Можно ли ограничить игрока от участия в азартных играх

Астрологи назвали удачные и неудачные дни в январе 2023 года

Елена Вебер
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ученые выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего
Ученые узнали, в каком возрасте люди спят меньше всего
подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
в Казахстане с 1 января начнется второй этап всеобщего декларирования
В Казахстане с 1 января 2023 года начнется второй этап всеобщего декларирования
Магнитная буря продлится с понедельника 26 декабря по четверг 29 декабря
Казахстанцев предупредили о магнитных бурях: штормить будет четыре дня
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления