#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
527.3
544.86
4.95
Советы

Кому опасно есть холодец

Названа допустимая порция холодца, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 10:30 Фото: pixabay
Российский врач Андрей Тяжельников назвал достаточную порцию холодца, а также рассказал, кому нужно отказаться от этой закуски, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости специалист заявил, что холодец – это очень насыщенное, калорийное и довольно жирное блюдо.

"Поэтому злоупотреблять им не стоит. Достаточная порция – 150-200 граммов. Людям, которым противопоказаны мясные и рыбные бульоны, нужно и вовсе отказаться от этой закуски. Например, при подагре, гастрите с повышенной кислотностью, заболеваниях желчного пузыря, холецистите", – рассказал Андрей Тяжельников 7 января 2025 года.

По его словам, людям с ожирением следует готовить холодец из более диетических видов мяса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 10:30
Кому нельзя и даже опасно есть хурму
, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 10:30

Ранее Александр Мясников рассказал, стоит ли садиться на диету после каникул и излишнего питания.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Ретроградный Меркурий: что нужно знать, чтобы избежать неприятностей
Советы
10:59, Сегодня
Ретроградный Меркурий: что нужно знать, чтобы избежать неприятностей
День карьеры, споров и манипуляций: гороскоп на 7 января 2025 года
Советы
09:06, Сегодня
День карьеры, споров и манипуляций: гороскоп на 7 января 2025 года
Доктор Мясников: Все диеты – только для больных
Советы
17:51, 06 января 2025
Доктор Мясников: Все диеты – только для больных
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: