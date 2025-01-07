Кому опасно есть холодец

Российский врач Андрей Тяжельников назвал достаточную порцию холодца, а также рассказал, кому нужно отказаться от этой закуски, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости специалист заявил, что холодец – это очень насыщенное, калорийное и довольно жирное блюдо.

"Поэтому злоупотреблять им не стоит. Достаточная порция – 150-200 граммов. Людям, которым противопоказаны мясные и рыбные бульоны, нужно и вовсе отказаться от этой закуски. Например, при подагре, гастрите с повышенной кислотностью, заболеваниях желчного пузыря, холецистите", – рассказал Андрей Тяжельников 7 января 2025 года.

По его словам, людям с ожирением следует готовить холодец из более диетических видов мяса.

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