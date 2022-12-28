Небывалые снегопады в Канаде: около 1,2 млн домохозяйств остались без света, задерживаются авиарейсы

Фото: ctvnews.ca

Восточные провинции Канады сильно пострадали от снегопадов. Почти 1,2 млн потребителей электроэнергии остались без света из-за порывов на сетях электропередачи, которые до сх пор не отремонтированы , сообщает Zakon.kz

Как сообщает CTV наибольший урон нанесен провинции Квебек, где без электричества остались 670 тыс. потребителей. В Онтарио из-за обрыва линий электропередачи света лишились 450 тыс. домохозяйств, в Нью-Брансуике - 70 тыс. потребителей. В настоящее время идут ремонтные работы, во многих районах подача электричества уже восстановлена. Снегопады в Канаде начались еще в минувшую пятницу. Скорость ветра превышала 28 м/с. Непогода привела к отмене сотен авиарейсов. Данные о возможных пострадавших пока не поступали. Ранее сообщали, что на США накануне Рождества обрушилась снежная буря: погибло 9 человек. Позднее писали, что после сильного снегопада в Нью-Йорке началось мародерство.





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