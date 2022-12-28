Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Небывалые снегопады в Канаде: около 1,2 млн домохозяйств остались без света, задерживаются авиарейсы

Небывалые снегопады в Канаде: около 1,2 млн домохозяйств остались без света Фото: ctvnews.ca
Восточные провинции Канады сильно пострадали от снегопадов. Почти 1,2 млн потребителей электроэнергии остались без света из-за порывов на сетях электропередачи, которые до сх пор не отремонтированы , сообщает Zakon.kz

Как сообщает CTV наибольший урон нанесен провинции Квебек, где без электричества остались 670 тыс. потребителей. В Онтарио из-за обрыва линий электропередачи света лишились 450 тыс. домохозяйств, в Нью-Брансуике - 70 тыс. потребителей.

В настоящее время идут ремонтные работы, во многих районах подача электричества уже восстановлена.

Снегопады в Канаде начались еще в минувшую пятницу. Скорость ветра превышала 28 м/с. Непогода привела к отмене сотен авиарейсов. Данные о возможных пострадавших пока не поступали.

Ранее сообщали, что на США накануне Рождества обрушилась снежная буря: погибло 9 человек. Позднее писали, что после сильного снегопада в Нью-Йорке началось мародерство.

Елена Вебер
Канада
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ученые выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего
Ученые узнали, в каком возрасте люди спят меньше всего
подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
в Казахстане с 1 января начнется второй этап всеобщего декларирования
В Казахстане с 1 января 2023 года начнется второй этап всеобщего декларирования
Магнитная буря продлится с понедельника 26 декабря по четверг 29 декабря
Казахстанцев предупредили о магнитных бурях: штормить будет четыре дня
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления