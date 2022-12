После сильного снегопада в Нью-Йорке началось мародерство

Один из очевидцев записал на видео разбитые витрины магазинов, информирует 2 On Your Side.

25 декабря полиция штата Нью-Йорк на вечерней пресс-конференции в воскресенье вместе с губернатором Кэти Хокул подтвердила лишь несколько инцидентов, однако журналистам рассказывают о целом ряде мародерств.



По словам полицейского, по этим случаям ведется расследование.

Looting across Buffalo, New York, here is a local family dollar store. Impacts from the blizzard has crippled the area. Permission: Anonymous #blizzard #buffaloblizzard #Buffalo #BuffaloNY #NYwx #Buffalosnowstorm #blizzard2022 #BlizzardOf22 #BuffaloStorm2022 #BuffaloBlizzard2022 pic.twitter.com/q0mlEEm29B

Rumors of looting might not be exaggerated - particularly if we are talking about the Aaron's Rental up the street from me. My Arlo camera caught this possibly completely benign activity this afternoon. #BuffaloBlizzard2022 pic.twitter.com/t5zH7AXNbb